鄭文傑：在英申請庇護 國安法壓港料獲批機會更大

去年八月，當時仍身為英國駐港總領事館職員的鄭文傑，到中國內地出差後返港途中，在香港高鐵西九龍站內地管轄區被帶走。事件曝光後，中國當局稱鄭文傑因嫖娼被控，並行政拘留十五天。鄭文傑其後接受英國媒體訪問時稱，遭到中國當局執法人員嚴刑迫供，包括被秘密警察質問英國在香港示威抗議中的角色等，認為是政治迫害。但深圳羅湖警方隨後公開兩段錄影片段，指出鄭文傑承認嫖娼以及懺悔。

申請政治庇護 正等候審批

事隔接近一年，正在英國倫敦的鄭文傑接受德國之聲網路電話訪問時，透露去年獲釋後先到台灣暫避，當時與英國駐港總領事館協定，先放有薪假期三個月再商討善後，後來辭去英領事館工作是雙方共識，「因為我的職責是經常往返中國內地、大灣區，而我已被國安針對，很難再維持有關工作，與英領館的安全單位傾過，若仍為英國政府辦事，他們也有風險，故此雙方協議下請辭。」與此同時，他與英政府交涉能否安排他到英國長期定居，但過程不太順利，最終去年底他才獲英國政府批准工作假期簽證兩年。

鄭文傑稱，事發後有創傷後壓力症候群，至今仍不時作惡夢，夢見被捕帶往中國內地。面對未能克服的心理恐懼，怕一旦返港或遭再度拘控帶走，因此他在去年十二月底，正式向英國外交部提出申請政治庇護，其後轉介內政部跟進。他強調，申請政治庇護為個人決定，英國政府沒有游說他們，其個案由英國內政部審批，正等候結果。他表示，目前在英有兩個身份，一是持有工作假期簽證，二是尋求庇護申請者，由於英國政府批准他有工作權，加上有積蓄並找到居所，故不用住在難民營。

根據英國內政部網頁及鄭文傑提供的資料，在英國尋求庇護申請有幾類結果。一是獲批庇護，申請者可獲准留英五年，之後可再申請永久居留權及英國國籍。若不獲批庇護，英國當局或會批出人道主義保護或酌情居留，但限制較庇護多，例如不可領取公共津貼等。由去年到今年第一季，英國內政部接獲十三宗來自香港的庇護申請，當中有兩宗被拒，另外四宗取消申請。英國內政部的數據亦顯示，由2008年到2018年間，並未曾向任何來自香港個案批出庇護，只於2011年曾批出一宗人道主義保護或酌情居留。

國安法實施 料增獲批庇護機會

鄭文傑透露，曾就申請庇護進行兩次面試，他向英國當局提供尋求庇護證據、新聞紀錄及自白書，解釋為何擔心留港會受到政治迫害，「他們問及很多細節，我都沒有任何邏輯謬誤，加上英國政府內部掌握的資料及對中國人權狀況認知，我所遭受虐待可反映與其他人受到遭遇相似，因此英國政府認為我的遭遇是可信度高，所以我當時（國安法事件前）研判覺得有80%把握可獲批庇護。」然而，英國政府對其個案也有斟酌之處，「他們始終認為香港與中國大陸司法制度分開，又在面試時問我，逃犯條例都已撤回，為何你仍覺得被迫害。於是我指出銅鑼灣書店事件發生了，李波是英國公民都可以在香港被消失，令英國政府覺得前車可鑑，所以在國安法公布前，我（對獲批庇護）都有信心。」

近日，全國人大通過在港設立國安法，英國政府作出強烈回應，指若港版國安法一旦正式實施，將會擴大BNO護照（英國國民海外護照）持有者的居英簽證權利，並提供「入籍之路」。對此，鄭文傑預料其庇護申請機會更大，「幾乎百分之百會獲批」。「如果國安法在香港實施，中國的國安人員可以堂而皇之在香港設立分部，這會令英國政府更相信可能我回港，並非綁架那麼簡單，而是直接根據法律控告我。」他透露，當日被中國當局行政拘留時，除了被要求拍攝承認嫖娼的錄影片段，也被迫拍攝承認叛國，因此他相信一旦返港，很有機會被人以所謂的「罪證」，控告勾結外國勢力等罪名，「雖然有人指國安法沒有追溯力，但這是很模糊。如果國內單位用人治執法，我們不能排除所謂無追溯力是謊言。舉例，現在仍有零星示威，如果他們認為英國是幕後黑手，也可以說我所做過的事有鏈鎖反應影響到現在，屆時我就會牽連受害。」

無意回港 著力在英推動香港民主運動

面對「港版國安法」來勢洶洶，鄭文傑表明除非政權有系統性改變，否則不會考慮回港，因對去年的經歷仍有恐懼。他又強調，自己並無在中國內地嫖娼，至於為何去年接受英國媒體訪問時卻未有正面回應，他解釋當日想聚焦自己被中國當局人員從香港帶走返回內地情況，若多談嫖娼事宜只會墮入中國當局向他污名化的圈套，令對方成功轉移視線。而鄭文傑今年初於社交網站稱與香港及內地家人斷絕關系，不希望他們受到騷擾。他表示，至今都未有與家人直接聯絡，只會透過區議員了解家人情況，「基本上半年來都沒有聽到他們的聲音，但知道他們一切平安，始終會掛念家人，但國安法就快來到，相信聯絡機會很微，只希望有朝在海外團聚，但還看他們意願。」

過去一年不尋常的經歷，令鄭文傑覺得即使人在英國，也沒有足夠信心可重投職場，「很多公司很容易翻查得到我的資料，若他們與中國有生意來往，也未必敢聘用我，所以我也沒信心找到工作。反而現在在英國主力做公民社會工作，並推動香港民主運動。」他指，曾到大學演講分享個人經歷，又發起眾籌支持英國前線醫護人員抗疫，也與英國政界聯系爭取BNO平權。目前他正籌組香港流亡者團體，支援將來要逃亡海外的香港人。他認為，要延續香港民主自由，國際游說工作必不可少，「現在也不能只著眼爭取立法會35+，現時國際關系已進入冷戰階段，要令香港實現民主化，國際戰線更為緊要。」

【 本文章由德國之聲授權提供】