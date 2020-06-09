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新聞眼／政策猛推 海南仍難取代香港

世界日報 / 特派記者賴錦宏

2018年國家主席習近平在慶祝海南建省30周年大會上宣布，支持海南全島建設自由貿易試驗區、穩步推進中國特色自由貿易港建設。今年6月1日「海南自由貿易港建設總體方案」正式推出，從政策支持力度來看，中央領導人對海南自貿港寄予厚望，然而，海南卻很難取代香港的國際金融中心和航運中心地位。

海南島面積3萬5000平方公里，未來若成為自由港，將成為東南亞地區最大的自由貿易區，可能會威脅香港、甚至新加坡的貿易地位。不過，海南自貿港之路，或未如外界想像中容易。

自建省以來，海南經濟一路走來踉踉蹌蹌，除了旅遊業外，只有房地產一枝獨秀，中國兩次房地產泡沫都和海南有關。海南歷屆主政官員並非沒有下過大招，包括各種優惠、減免稅費、特區先行先試政策，但經濟始終未見起色。

海南是中國最大經濟特區，工商業不發達的原因，包括孤懸南海、資源貧乏、人才不暢、國際貨輪航班太少等。以港口建設來說，海南的貨輪航班密集度無法和香港相比，要超越香港的國際航運中心，建立國際航空樞紐並不容易。而討論多年的跨瓊州海峽大橋，遲遲未見動工。

據方案規畫，海南要到2035年才能實現跨境資金流動自由便利，而香港金融自由度高，是中國資金自由進出的最重要窗口，相較之下，海南資金自由流動效率遠遠不如香港。而人員、貨物和資金的自由流通，需要完善的司法保障體系。香港法治健全，司法環境更優於海南。

香港連30年經濟自由度全球第一，市場機制、投資環境較好，經商環境效率和便利化是全球前五，海南難望其項背。而且，香港稅率低、稅制簡單，較中國任何一個特區更有國際競爭力。

中央領導人念茲在茲地力推海南自貿港，可窺見其建設自由貿易中心的雄心，「海南自由貿易港建設總體方案」的推出，宣誓意義重大，尤其是在港版國安法通過後，但要真正達到國際自貿港甚至超越香港，還有很長的路要走。

港版國安法 全國人大

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