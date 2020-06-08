民間推罷工罷課公投 港府：利用學生達到政治目的

由不同工會組成的「二百萬三罷聯合陣線」以及「中學生行動籌備平台」，14日將舉行「罷工罷課公投」，若達目標門檻，將展開跨行業罷工和大規模罷課反對「港版國安法」。港府發言人7日強烈譴責，呼籲全港市民充分理解及堅定支持涉港國家安全立法。

香港電台報導，23個被視為泛民主派的香港工會組織計畫將發起罷工公投，決定是否透過罷工來反對「港區國安法」，中學生行動籌備平台也聯同「二百萬三罷聯合陣線」同日舉行罷工罷課聯合公投，收集中學生對「港版國安法」的民意和罷課意向。公投需要取得1萬名中學生的有效投票，總票數的6成贊成罷課，才會發動罷課。

香港文匯報報導，港府發言人昨嚴厲批評「罷工罷課公投」明顯是利用學生達到政治目的，強調全社會都應與其畫清界線，保護下一代並阻止政治歪理入侵校園。發言人說，任何人或組織採取極端手段威逼政府，都不會得逞。

此外，香港民主派大老李柱銘7日在接受無線電視「講清講楚」節目訪問時表示，針對中國制定「港版國安法」表示，北京的作法他恕難支持，香港目前的問題是北京要「全面管治香港」。至於基本法第23條未能完成立法，則是港府和建制派的責任。

中央社報導，李柱銘針對香港年輕人大量參與「反送中」運動指出，年輕人眼見民主普選落空，現行社會結構下也無翻身機會，因此一定會做出一些激烈的行動。他表示，雖然自己反對暴力，但也同情年輕人的處境。如果香港有民主制度、年輕人從政不會被政治審查，就不會有那麼多人冒生命危險抗爭。

至於「港版國安法」通過後是否會離開香港，李柱銘表示不會，將繼續留在香港。

另據明報，學生組織香港思流及學生動源原發起由尖沙咀遊行至旺角抗議港區國安法，但被警方反對，昨日轉而在於多區包括在原定起點的尖沙咀設街站，宣傳6月16日遊行。其間大批防暴警員戒備，並截查到該處的學生組織成員，要求他們交代身分及目的等，雙方昨無激烈衝突。