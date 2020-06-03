英挺人權向中表態 要讓300萬港民入籍

英國首相強森對中國表態，表示一旦國安法推動，將開放近300萬港民入籍英國。他說：「中國政府一意孤行堅持立法，英國無法坐視不管。」外交大臣拉布也呼籲中國須懸崖勒馬，監督英國外交部的委員會主席圖根達特則與紐西蘭、澳洲及加拿大等國代表，連署上書聯合國。

開放大量港民入籍

根據《每日電訊報》報導，針對中國強行通過國安法侵害香港人權，英國首相強森表示，將開放近300萬個名額讓香港民眾入籍。

強森在極具影響力的《泰唔士報》撰文，表示他已提出「歷史性」的新簽證措施，讓285萬名香港人能迅速轉換國籍。此舉也被視為向中國正式表態，他指出，待國安法正式實施，英國就會大幅度更改簽證系統，以讓港人前往英國。他說：「許多香港人擔心自己的生活會受到威脅，但中國政府卻還是一意孤行堅持立法。」

目前有35萬名香港人持有英國海外護照、250萬人符合資格申請。強森說：「如果中國持續為他們的迫害事實找藉口，那英國就沒有辦法昧著良心坐視不管。相反地，我們會更積極提出方法履行我們的義務。」外交大臣拉布則呼籲，中國需懸崖勒馬，「他們仍然有機會撤回該決定。」

國內支持聲浪高

據《衛報》報導，在英國國會上，外交大臣拉布表明情勢嚴峻時將會允許至少30萬港民進入英國，但他也呼籲，國際應該共同發聲。

前國會議員馬丁則擔心已被逮捕的8000多名年輕抗議者會成為國安法通過後的首批受害者，他說：「我們做的還不夠，國際社會應該同心協力設法解決香港的問題。」

監督英國外交部的委員會主席圖根達特則與紐西蘭、澳洲及加拿大等國代表，連署要求聯合國提出作為，英國內部聲援港民的支持度愈來愈高。

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