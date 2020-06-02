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挺港版國安法 5大學校長、8大學校董會主席聯署

世界日報 / 香港新聞組／香港2日電

北京推動「港版國安法」立法，繼四大地產表態支援後，香港八所大學校董會主席昨日也表態，聯署聲明支持訂立「港版國安法」。另外，香港5位大學校長發表聯署聲明，表示完全支持「一國兩制」，理解全國人大常委訂立「港版國安法」的必要。

香港電台報導，發表挺港版安法的八所大學校董會主席，包括城市大學校董會主席黃嘉純、浸會大學校董會主席陳鎮仁、嶺南大學校董會主席姚祖輝、中文大學校董會主席梁乃鵬、教育大學校董會主席馬時亨、理工大學校董會主席林大輝、科技大校董會主席廖長城，以及香港大學校務委員會主席李國章。

聲明指出，表示作為香港市民，得到國家給予的保障，同時有責任保護國家安全，除了支持基本法，亦支持建立健全特區維護國家安全的法律制度與執行機制，藉以防止危害國家安全的行為及活動，國家安全法有利維護香港繁榮穩定，有利香港「一國兩制」行穩致遠，有利為大學教育與科研提供安寧環境。

未參與發表聯署聲明三所大學校長，包括科技大學、城市大學及浸會大學。浸會大學表示，希望政府積極與市民溝通，確保法令適合香港情況，並保障基本法賦予的學術自由；城市大學則表示，支持一國兩制，會謹守「大學自主、學術濟世」，秉持政教分離的原則，引領社會，為所當為。

民調：64%港人反對繞過立法會

另外，香港明報昨發布委託中文大學傳播與民意調查中心所作最新民調，64%受訪者反對北京繞過立法會立法，24.3%表示支持。對於北京可在港設立機構執法，60%表示反對，24.6%支持。調查也顯示，52.3%受訪者同意港府有責任防範、制止和懲治危害國安的行為和活動，2.2%表示不同意。

港版國安法 全國人大

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