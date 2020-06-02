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港版國安法草案文本 最快本月過關

世界日報 / 香港新聞組／香港2日電

大陸全國人大日前通過制定「港版國安法」的決定，立法時程受關注。香港基本法委員會副主任譚惠珠昨透露，人大常委會最快會在本月開會，預計最快本月內可通過草案文本。

龐培歐：考慮「香港人來美國」選項

繼英國聲稱考慮擴大香港人的BNO權利後，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示，美國正在考慮歡迎香港人來美國的選項，以回應中方對香港訂立「港版國安法」，但未提出相關的移民配額及簽證事宜細節。

路透報導，龐培歐5月29日在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）講話時，被問及美國政府是否正考慮「歡迎香港人前往美國，引進企業創造力」時說「我們正在考慮」，國務院1日發表了他的講話。龐培歐指出，英國與香港的關係與別不同，很多港人都持有英國國民海外護照（BNO），且英國和香港有過一段殖民關係，「與美國的情況不同，但我們正在考慮。」

英國上周表示，準備為近300萬持有BNO的香港人提供延長簽證和公民身分的途徑。

美國總統川普表示要取消香港特殊待遇以制裁北京當局制定港版國安法，恐對香港經濟造成衝擊，港府官員連日來紛作信心喊話。港府財政司司長陳茂波昨再度強調，香港實行聯繫匯率制度無需美國同意，這是香港自設的制度；香港不會實行外匯管制，港元自由兌換，資金可自由進出，這是有憲制保障的，也是香港作為金融中心的關鍵要素之一。過去一個多星期，並無資金明顯流出。

北京外交部、外交部駐港公署、香港中聯辦等部門昨紛表態，批評美方干涉中國內政，破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。

港版國安法 全國人大 龐培歐

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