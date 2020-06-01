美譴責港版國安法 華春瑩推特發「我無法呼吸」反諷

「我無法呼吸」，中國外交部發言人華春瑩5月30日發推文寫道。這句話，就是已在全美超過30城引發騷亂的非裔之死事件主角弗洛伊德，遭白人警察「膝蓋鎖喉」時的求救話語。隨後，中國外交部發言人趙立堅也轉發華春瑩的推文。

本報系聯合報引述香港新聞網報導，在推文中，華春瑩還貼出了美國國務院發言人就港區國安立法一事指責中國的推文。美國務院發言人推文聲稱，全世界熱愛自由的人都應該向中國共產黨追責，因其違背了對香港人的承諾。

在華春瑩這條推文下，不少網友也跟帖回覆「我無法呼吸」，並貼出了弗洛伊德遭暴力執法時的照片。此外，還有網友貼出了一張令人震撼的圖片，並寫道：「美國：我們不與我們的人民站在一起，我們跪在他們的脖子上。」

另據香港01報導，對於示威者的打砸搶燒行為，「共青團中央」官微29日在發布有關明尼蘇達州示威的消息時，用反問的口吻稱「美……美麗的風景線？」，並配上示威地區示威者打砸搶燒的圖片，引發熱議。

「美麗的風景線」實際是在諷刺美國國會眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。她曾在2019年6月香港修例風波期間，稱當時的遊行示威是「一道美麗的風景線」。

除了「共青團中央」官微外，許多網友在討論美國示威和騷亂時，也用「美麗的風景線」來指代，並要求示威者加大力度，「攻占」政府機構。