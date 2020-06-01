快訊

疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

統一超商全台門市搶購口罩 2萬5000盒十五分鐘售光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美譴責港版國安法 華春瑩推特發「我無法呼吸」反諷

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
圖／翻攝自推特
圖／翻攝自推特

「我無法呼吸」，中國外交部發言人華春瑩5月30日發推文寫道。這句話，就是已在全美超過30城引發騷亂的非裔之死事件主角弗洛伊德，遭白人警察「膝蓋鎖喉」時的求救話語。隨後，中國外交部發言人趙立堅也轉發華春瑩的推文。

本報系聯合報引述香港新聞網報導，在推文中，華春瑩還貼出了美國國務院發言人就港區國安立法一事指責中國的推文。美國務院發言人推文聲稱，全世界熱愛自由的人都應該向中國共產黨追責，因其違背了對香港人的承諾。

在華春瑩這條推文下，不少網友也跟帖回覆「我無法呼吸」，並貼出了弗洛伊德遭暴力執法時的照片。此外，還有網友貼出了一張令人震撼的圖片，並寫道：「美國：我們不與我們的人民站在一起，我們跪在他們的脖子上。」

另據香港01報導，對於示威者的打砸搶燒行為，「共青團中央」官微29日在發布有關明尼蘇達州示威的消息時，用反問的口吻稱「美……美麗的風景線？」，並配上示威地區示威者打砸搶燒的圖片，引發熱議。

「美麗的風景線」實際是在諷刺美國國會眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。她曾在2019年6月香港修例風波期間，稱當時的遊行示威是「一道美麗的風景線」。

除了「共青團中央」官微外，許多網友在討論美國示威和騷亂時，也用「美麗的風景線」來指代，並要求示威者加大力度，「攻占」政府機構。

港版國安法 全國人大 華春瑩 推特

延伸閱讀

美譴責港國安法 華春瑩藉美國騷亂回擊：我無法呼吸

中共人大通過港版國安法 1票反對6票棄權

美控竊疫苗 華春瑩反嗆：中有5000年歷史 美還不到250年

「順我者昌，逆我者亡」華春瑩夜裡連發5推特諷美

相關新聞

英國7位前外相促率領各國 就香港問題對中施壓

BBC報導，英國七位前外相聯名寫信給英國首相強生，敦促他組織全球聯盟，協調各國對中國大陸侵犯香港自由的問題做出一致回應。

美譴責港版國安法 華春瑩推特發「我無法呼吸」反諷

「我無法呼吸」，中國外交部發言人華春瑩5月30日發推文寫道。這句話，就是已在全美超過30城引發騷亂的非裔之死事件主角弗洛伊德，遭白人警察「膝蓋鎖喉」時的求救話語。隨後，中國外交部發言人趙立堅也轉發華春瑩的推文。

國安法來了…支聯會：「結束一黨專政」口號照喊

香港支聯會計畫在「六四」31周年維園集會，但至今未獲警方發出不反對通知書，支聯會主席李卓人稱已準備「Plan B」，李卓人強調即使「港區國安法」實施，仍會堅持叫「結束一黨專政」等口號。而「結束一黨專政」口號會不會觸犯「港版國安法」？香港基本法委員會副主任譚惠珠表示，不要問喊什麼口號是否會違法，最重要是看事發的前文後理、意圖、效果，和是否涉及組織，證據足夠才可以定罪。

國安法來了 港人照樣瘋搶新樓盤

香港樓市一手銷情持續暢旺，業界預料5月份一手成交將達到2200宗的一年新高；二手市場交投平穩，藍籌屋苑康怡花園錄得新高價成交，顯示樓價似乎未受「港版國安法」、美國取消香港特殊待遇影響。而港股今早開高上漲578點，上漲2.52%，重上23000點水平，更重上10天線，國企指數報9781，上漲2.30%。

「國安堵漏刻不容緩」 北京加速推進港版國安法

北京官媒新華社昨發布「全國人民代表大會常務委員會工作報告」全文。北京青年報旗下微信公眾號報導，與5月25日的報告相比，在涉港部分，報告全文新增一句「加快推進相關立法」。

中共毀「五十年不變」承諾：港版國安法對台灣的警示

當中共人大於5月28日強力通過港版國安法立法決定後，無疑直接埋葬鄧小平彼時明文載入《中英聯合聲明》「五十年不變」的政治承諾，當香港 不再維持「一國兩制」下，對台灣的的垂範效果也正式告終。

藝人撐香港國安法？ 數人出面否認連署

主唱《皇後大道東》的香港歌手蔣志光5月31日在臉書粉絲專業上強調，自己並未參與「香港文化演藝界支持國安立法聯署聲明」，表示「當中同名同姓者，相信另有他人」

指港國安法勢在必行 人民日報：中國主權不容挑戰

中共中央機關報人民日報發表評論文章，稱全國人大高票通過建立港區國安法，表達堅決維護國家安全的意志，體現依法懲治港獨、黑暴...

港基本法委員會副主任：港國安法最快本月通過草案文本

中共全國人大會議通過制定「港區國安法」的決定草案。香港基本法委員會副主任譚惠珠表示，人大常委會最快會在本月開會，估計港區...

民調：64%港人反對繞過立法會制定國安法

一項民調顯示，64%受訪者反對北京方面繞過立法會制定「港版國安法」

陸評論家：中美8大戰場 南海最緊張

從貿易戰到新冠肺炎疫情，再到最近港版國安法，不斷推升中美緊張。美國白宮五月廿日發布「美國對中華人民共和國戰略方針」，宣示...

陸人大報告 促港國安立法加快

中共官媒新華社昨發布「全國人民代表大會常務委員會工作報告」全文。北京青年報旗下微信公眾號報導，與五月廿五日的報告相比，在...

熱門新聞

中共人大報告 在涉港問題上新增10個字

制裁香港影響誰？ 學者：美自損八百

陸評論家：中美8大戰場 南海最緊張

一箭雙星 中國長征火箭成功發射兩枚衛星

中國拉盟友 10國表態支持港版國安法

轎車停4個多月免繳萬元停車費 眾人見車牌紛紛在車窗寫下加油

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。