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國安法來了…支聯會：「結束一黨專政」口號照喊

世界日報 / 香港新聞組／香港1日電

香港支聯會計畫在「六四」31周年維園集會，但至今未獲警方發出不反對通知書，支聯會主席李卓人稱已準備「Plan B」，李卓人強調即使「港區國安法」實施，仍會堅持叫「結束一黨專政」等口號。而「結束一黨專政」口號會不會觸犯「港版國安法」？香港基本法委員會副主任譚惠珠表示，不要問喊什麼口號是否會違法，最重要是看事發的前文後理、意圖、效果，和是否涉及組織，證據足夠才可以定罪。

明報報導，支聯會昨午在銅鑼灣擺街站宣傳「遍地燭光悼六四」活動。主席李卓人表示，自上周四與警方會面，對方未有再安排會面時間，對集會獲批不樂觀，「如警方立心不良用『限聚令』禁止集會，我們已有準備」。李卓人說若警方最終決定禁止集會，支聯會常委仍會在8時正以8人一組、保持1.5米社交距離走進維園，同步有半小時的網上集會，有天安門母親視像發言等環節。

另據中央社報導，譚惠珠表示，北京若想照搬中國法令到香港，「港版國安法」就不會只規範分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，和外國及境外勢力干預香港事務等4種罪行。她並聲稱，立法不會影響「一國兩制」，只要不犯法，就不用害怕。

當而未來遊行期間，若有人高舉「港獨」旗幟，其他參加者是否也被視為違法？譚惠珠則指，若活動變質，參加者不同意則應離開，日後被問話時也可解釋。

港版國安法 全國人大

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