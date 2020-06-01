國安法來了 港人照樣瘋搶新樓盤

香港樓市一手銷情持續暢旺，業界預料5月份一手成交將達到2200宗的一年新高；二手市場交投平穩，藍籌屋苑康怡花園錄得新高價成交，顯示樓價似乎未受「港版國安法」、美國取消香港特殊待遇影響。而港股今早開高上漲578點，上漲2.52%，重上23000點水平，更重上10天線，國企指數報9781，上漲2.30%。

香港文匯報報導，美國總統川普宣布取消美國對香港特殊待遇，市場反應平靜。有分析認為，港版國安法對市場的影響已漸消化，基本上只有宣布的那一天港股才出現急跌，但也沒有出現恐慌性拋售。東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，美國制裁香港的實際影響並不如想像般大，估計港股本周可能會「挾淡倉」。

港版國安法5月21日公布以來，香港共有5個全新樓盤開賣，銷售亮眼。當中分為位於天水圍、長沙灣的兩個較大型項目共388伙，銷售率分別達97%及100%。

報導指出，港版國安法公布後，港股應聲大跌，市場原本預料新樓盤售可能也會大受影響，但實際情況卻讓不少人跌破眼鏡。當日以港幣1400萬（約合180萬美元）搶購新樓盤的莊先生表示，港版國安法只會造成短期影響，因香港供應始終不足，相信樓價仍然會走高；而以1800萬元搶入的關先生也認為，港區國安法對樓市僅有短期影響，長期並不擔心。

另外，在二手樓方面，雖然購買力因新樓盤熱銷而被「攤薄」，但成交量依然理想。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，目前市場「盤源」有限，而就港區國安法引發中美角力，令市場變得觀望，靜待兩國交鋒會否有實質措施影響本地市場；不過，他認為國安法暫未見對市場帶來太大影響，不致於令樓市退潮，只是略為減慢入市速度。