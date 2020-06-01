「國安堵漏刻不容緩」 北京加速推進港版國安法

北京官媒新華社昨發布「全國人民代表大會常務委員會工作報告」全文。北京青年報旗下微信公眾號報導，與5月25日的報告相比，在涉港部分，報告全文新增一句「加快推進相關立法」。

特區政府最快6月刊憲生效

港區人大代表、行政會議成員葉國謙早前表示，料人大常委會最快本月通過「港區國安法」的草案，特區政府就可刊憲生效。林鄭月娥昨天在社交網路表示，這次立法工作事關重大，勢在必行。尤其是面對外國政府和政客的無理指控。

報告全文提及，下一步的主要工作安排，其中第一項就是確保憲法全面實施。內容包括堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法的解釋制度，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，加快推進相關立法。

與5月25日大陸全國人大常委會委員長栗戰書作報告時相比，在特別行政區前新增「香港」兩字，在句尾新增「加快推進相關立法」八個字內容。而全國人大上月底通過草案表決稿，與稍早釋出的原本草案也有三處更改，其中第一條中，依法防範、制止、懲治危害國家安全的行為和活動，加入「活動」字眼。

另一方面，中國駐美大使崔天凱就港版國安法在美國媒體彭博社網站發表署名文章強調，維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎。香港特首林鄭月娥昨大力讚揚崔天凱的文章，並稱涉港國安立法勢在必行。

據中新網報導，這篇題為「保一國兩制前途，還香港穩定發展」的文章稱，長期以來香港在國家安全上處於不設防狀態，被人利用公然鼓吹港獨，煽動暴力，多次突破北京底線，外部勢力愈來愈肆無忌憚插手搗亂，干預香港事務，令香港陷入亂局，中國國家安全受到危害。

崔天凱稱，通過國家立法的方式，堵住香港國家安全的風險漏洞已是刻不容緩，維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎，如果國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定亦無從談起。

崔天凱說，涉港國安立法可以令長期在香港工作及生活的美國人更安全和放心，任何人只要跟分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全的行為無關，就大可放心在香港安居樂業和投資。