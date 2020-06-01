藝人撐香港國安法？ 數人出面否認連署

(德國之聲中文網) 主唱《皇後大道東》的香港歌手蔣志光5月31日在臉書粉絲專業上強調，自己並未參與「香港文化演藝界支持國安立法聯署聲明」，表示「當中同名同姓者，相信另有他人」。

蔣志光的回應之所以引起關注是因為《皇後大道東》中用了不少比喻來形容香港社會面對1997年主權移交的心情，甚至被評為是預示中港紛爭的「神曲」。

這首粵語歌曲在1991年發行，由羅大佑作曲、花比傲編曲、林夕填詞、羅大佑和蔣志光合唱。

所以當網友發現這份聯署有「蔣志光」時，就評論說「晚節不保」或是「唔知羅大佑點睇」(不知羅大佑怎麼看)。

根據《香港蘋果日報》，香港文化演藝界日前發起連署「港版國安法」。報導內容提到，連署者除了「愛國骨干」成龍、譚詠麟、鐘鎮濤、陳小春等藝人之外，還有許多引發爭議的名字。

除了上述提到的蔣志光，台灣藝人徐熙媛 (大S)的名字也在列，引起網友質疑「香港關你台灣人咩事？」(香港關你台灣人什麼事)

對此大S回覆台灣《蘋果新聞網》時表示：「同名同姓吧！我目前只全心准備女兒升學事宜。」她表示並沒有收到連署的邀請和通知。

《香港01》也報導，香港前新聞主播張寶華也表示連署中的名字不是她，鋼琴家李巧靈也否認表示從未參加連署，也不支持國安法。

此外，連署名單一出，許多支持香港國安法的網友也質疑在上面並沒有看到大牌藝人如香港四大天王等，批評他們不夠「愛國」。

哪些人在連署名單上?

除了上述提到的藝文界人士，根據港蘋報導，還有林建岳、楊受成、黃百鳴、向華強、高志森、莫華倫、曹永廉、肥媽、方伊琪、蔡國慶、黎燕珊、李霖恩、譚炳文、楊明、周聰、姚兵、曾航生、王俊棠、姚瑩瑩、章志文、白茵、蔡淇俊、關禮傑、梁正嘉、李嘉、劉丹、羅樂林、莊思敏、莊思明、歐瑞偉、文雪兒、韓馬利、楊證樺、王祖藍、苑瓊丹等藝人。

鄒宗翰 (綜合報導)

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