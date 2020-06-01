快訊

畫面曝光！國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝人撐香港國安法？ 數人出面否認連署

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 主唱《皇後大道東》的香港歌手蔣志光5月31日在臉書粉絲專業上強調，自己並未參與「香港文化演藝界支持國安立法聯署聲明」，表示「當中同名同姓者，相信另有他人」。

蔣志光的回應之所以引起關注是因為《皇後大道東》中用了不少比喻來形容香港社會面對1997年主權移交的心情，甚至被評為是預示中港紛爭的「神曲」。

這首粵語歌曲在1991年發行，由羅大佑作曲、花比傲編曲、林夕填詞、羅大佑和蔣志光合唱。

所以當網友發現這份聯署有「蔣志光」時，就評論說「晚節不保」或是「唔知羅大佑點睇」(不知羅大佑怎麼看)。

根據《香港蘋果日報》，香港文化演藝界日前發起連署「港版國安法」。報導內容提到，連署者除了「愛國骨干」成龍、譚詠麟、鐘鎮濤、陳小春等藝人之外，還有許多引發爭議的名字。

除了上述提到的蔣志光，台灣藝人徐熙媛 (大S)的名字也在列，引起網友質疑「香港關你台灣人咩事？」(香港關你台灣人什麼事)

對此大S回覆台灣《蘋果新聞網》時表示：「同名同姓吧！我目前只全心准備女兒升學事宜。」她表示並沒有收到連署的邀請和通知。

《香港01》也報導，香港前新聞主播張寶華也表示連署中的名字不是她，鋼琴家李巧靈也否認表示從未參加連署，也不支持國安法。

此外，連署名單一出，許多支持香港國安法的網友也質疑在上面並沒有看到大牌藝人如香港四大天王等，批評他們不夠「愛國」。

哪些人在連署名單上?

除了上述提到的藝文界人士，根據港蘋報導，還有林建岳、楊受成、黃百鳴、向華強、高志森、莫華倫、曹永廉、肥媽、方伊琪、蔡國慶、黎燕珊、李霖恩、譚炳文、楊明、周聰、姚兵、曾航生、王俊棠、姚瑩瑩、章志文、白茵、蔡淇俊、關禮傑、梁正嘉、李嘉、劉丹、羅樂林、莊思敏、莊思明、歐瑞偉、文雪兒、韓馬利、楊證樺、王祖藍、苑瓊丹等藝人。

鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

相關新聞

港基本法委員會副主任：港國安法最快本月通過草案文本

中共全國人大會議通過制定「港區國安法」的決定草案。香港基本法委員會副主任譚惠珠表示，人大常委會最快會在本月開會，估計港區...

藝人撐香港國安法？ 數人出面否認連署

主唱《皇後大道東》的香港歌手蔣志光5月31日在臉書粉絲專業上強調，自己並未參與「香港文化演藝界支持國安立法聯署聲明」，表示「當中同名同姓者，相信另有他人」

指港國安法勢在必行 人民日報：中國主權不容挑戰

中共中央機關報人民日報發表評論文章，稱全國人大高票通過建立港區國安法，表達堅決維護國家安全的意志，體現依法懲治港獨、黑暴...

民調：64%港人反對繞過立法會制定國安法

一項民調顯示，64%受訪者反對北京方面繞過立法會制定「港版國安法」

陸評論家：中美8大戰場 南海最緊張

從貿易戰到新冠肺炎疫情，再到最近港版國安法，不斷推升中美緊張。美國白宮五月廿日發布「美國對中華人民共和國戰略方針」，宣示...

陸人大報告 促港國安立法加快

中共官媒新華社昨發布「全國人民代表大會常務委員會工作報告」全文。北京青年報旗下微信公眾號報導，與五月廿五日的報告相比，在...

陸駐美大使：國安法堵住香港不設防

中共駐美大使崔天凱就港版國安法在美國媒體彭博社網站發表署名文章強調，維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎。香港特首林鄭月...

香港：美國制裁 影響有限

香港財政司長陳茂波表示，美國藉「港區國安法」立法挑起的所謂「制裁行動」，有關舉動為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限，...

中國推港版國安法 英外相：不會漠視對港責任

英國外交大臣拉布今天表示，英國不會漠視對香港的責任，並重申倫敦擬對英國國民海外護照的香港持有人放寬簽證權，以回應北京推動...

中共人大報告 在涉港問題上新增10個字

中共官媒新華社今（31）日發布「全國人民代表大會常務委員會工作報告」全文。北京青年報旗下微信公眾號報導，與5月25日的報...

香港財政司長：美國制裁 對市場影響有限

香港財政司長陳茂波今天表示，香港出口美國的商品量極低，此前也不易從美國進口敏感設備與技術，因此美國的相關制裁對市場影響有...

制裁香港影響誰？ 學者：美自損八百

中國通過港版國安法後，美國雖然希望藉由取消香港特殊地位來制裁中國，但反而對在港美商，美國貿易順差造成傷害！美國總統川普宣布要取消香港特殊地位，並制裁中國官員與留學生之事...

熱門新聞

中共人大報告 在涉港問題上新增10個字

美譴責港國安法 華春瑩藉美國騷亂回擊：我無法呼吸

習近平回信說這個 鍾南山喊「非常高興」

制裁香港影響誰？ 學者：美自損八百

A股最高分手費！「疫苗皇帝」前妻獲分235億人民幣

中美對抗升級 胡錫進：美戰線拉得太長 越來越吃力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。