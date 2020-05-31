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陸駐美大使：國安法堵住香港不設防

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
北京強推港版國安法，美國取消香港特殊待遇。中美角力下的香港，大有風雨欲來之勢。圖為民眾在香港維多利亞港濱水區遠眺。（法新社）
北京強推港版國安法，美國取消香港特殊待遇。中美角力下的香港，大有風雨欲來之勢。圖為民眾在香港維多利亞港濱水區遠眺。（法新社）

中共駐美大使崔天凱就港版國安法在美國媒體彭博社網站發表署名文章強調，維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎。香港特首林鄭月娥昨大力讚揚崔天凱的文章，並稱涉港國安立法勢在必行。香港財政司長陳茂波則稱，美國的相關制裁對市場影響有限。此外，目前形勢也令陸企優先考慮在香港上市、融資。

據中新網報導，這篇題為「保一國兩制前途，還香港穩定發展」的文章稱，長期以來香港在國家安全上處於不設防狀態，被人利用公然鼓吹港獨，煽動暴力，多次突破北京底線，外部勢力愈來愈肆無忌憚插手搗亂，干預香港事務，令香港陷入亂局，中國國家安全受到危害。

崔天凱稱，通過國家立法的方式，堵住香港國家安全的風險漏洞已是刻不容緩，維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎，如果國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定亦無從談起。

崔天凱說，涉港國安立法可以令長期在香港工作及生活的美國人更安全和放心，任何人只要跟分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全的行為無關，就大可放心在香港安居樂業和投資。

中共駐美大使崔天凱說，香港在國家安全長期不設防，外部勢力插手搗亂。（新華社）
中共駐美大使崔天凱說，香港在國家安全長期不設防，外部勢力插手搗亂。（新華社）

林鄭月娥昨天在社交網路表示，崔天凱的文章，有段話是說給長期在香港工作和生活的美國朋友聽的。林鄭說，這次立法工作事關重大，勢在必行。尤其是面對外國政府和政客的無理指控。

香港財政司長陳茂波昨表示，美國的所謂「制裁行動」，為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。

陳茂波說，市場普遍關注兩方面：一是對香港資金進出和聯繫匯率制度運作的影響；二是香港國際金融中心地位的未來。「我可以肯定的說，這些都不受影響。」陳茂波說，基本法對香港不實行外匯管制等有憲制保障，而聯繫匯率制度是香港自設的制度。目前香港外匯儲備規模相當充裕，資產超過四四○○億美元，為港元提供厚實的支撐。

陳茂波還表示，每年香港製造並出口到美國的貨物，只占本地製造業不到百分之二，而高端敏感設備和技術一向也不容易從美國進口，其他技術或可在歐洲和日本等市場找到替代。

他表示，目前形勢下，已在境外上市的中資企業或更積極考慮回流到香港市場掛牌。

港版國安法 全國人大

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