制裁香港影響誰？ 學者：美自損八百

中國通過港版國安法後，美國雖然希望藉由取消香港特殊地位來制裁中國，但反而對在港美商，美國貿易順差造成傷害！美國總統川普宣布要取消香港特殊地位，並制裁中國官員與留學生之事，對外關係協會秘書長黃奎博受訪時表示，美、港經貿往來密切，加上中國經濟對外貿易特區仍多，此舉對美國影響可能比較大。師大東亞系教授范世平也提到，台灣對香港難有作為，如果修訂難民法恐使兩岸關係惡化。

美對港施加制裁

根據《經濟學人》報導，由於中國發現香港從反送中、雨傘革命以來，港民暴動的程度已經超越他們能容忍的範圍，因此在人大會議中，以2800多票的壓倒性優勢通過國安法，日後香港就會與新疆、西藏一樣充滿著警察統治的極度恐懼。這是中國首度對一國兩制如此明目張膽的侵犯。

經濟學人說，中國不只是要限制香港，更是要做給台灣看。由於蔡英文的當選，讓中國認為兩岸和平統一的可能性降低。5月22日兩會開幕時，國務院總理李克強提到兩岸統一時，並沒有說出「和平」兩字引發外界議論。

國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲認為，中國的國安法會讓外資不安，進而加速美中貿易戰以來，外資撤出中國的趨勢，長期來看可以有效制裁中國。他認為，中國政府在香港問題上不會示弱，不過如何在管制與香港自治上取得外資信任是很難的，長期下來會使外資加速逃脫香港。

制裁也會傷及美國

不過，黃奎博分析，制裁有分成一般制裁與聰明制裁，美國目前對香港的措施看起來還是一般的制裁。他提到，中國現在經濟特區、對外貿貿易管道很多，加上香港佔比中國經濟的比例已下降，而且美國對香港有380億的貿易順差、當地有1300家美企，所以取消香港特殊地位對美國傷敵一千，但同時也自損八百。

至於台灣有沒有機會因為香港受到國安法影響，而變成亞洲金融中心？黃奎博與范世平皆認為，由於台灣為保護本土金融業，所以金融法規非常嚴格，因此在法規受限的情況下，短時間內很難成為外資的投資地。黃奎博特別提到，香港的不穩也會帶動兩岸的不穩，外資也不敢在台灣做長期投資。

台灣面對國安法制定能否有所作為？蘇紫雲認為，政府可透過行政機關將港人移民條件放寬。不過范世平認為很難，如果要制定難民法，台灣與中國將變成國與國的關係，這樣也會挑動中國的敏感神經，他認為台灣在國安法中不容易有太大影響。

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