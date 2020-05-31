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國安法設追溯期？港律政司長：慣例沒有 不排除有例外
「港版國安法」條文中列明，中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港設立機構，香港律政司長鄭若驊表示，香港執法機構將負責執法工作，而中央機構來港後，也必然要遵守香港法律；至於是否設有追溯期？她說慣例是不會，「但每件事情都有例外」。
香港01報導，關於「港版國安法」會否設追溯期，鄭若驊昨天指出，一般而言，刑事法律為了符合人權法和一些國際慣例，並不會設追溯期，「但每件事情都會有例外」，現時只能根據大原則去看。
「是否分裂國家需看情境」
鄭若驊出席港台節目「星期六問責」時被問到，立法後若有市民高叫政府官員下台等口號，會否觸犯法例，或出現「以言入罪」的情況，她回應，不能單以該項行為去判斷，而要視乎整個情況，「例如在甚麼場合講，目的是甚麼，講完之後有無行動等」，由於現時仍未有具體條文，希望市民不要過分憂心。
明報報導，被問「分裂國家」是否仍沿用2003年推動23條立法中要用武力的定義。她說，不應用當年23條立法作基準線，因今日情有很多變化，例如資訊科技進步等。
港大法律學院教授陳文敏說，人權法中的例外情是指違反人道的戰爭罪行，例如種族屠殺或種族清洗，「國安法」所涵蓋的罪行，遠遠未可與戰爭罪行相提並論。
鄭若驊表示，香港在回歸23年後仍未就「基本法」23條立法，加上去年有很多事情發生，「港獨開始猖獗」，國家擔心香港的情況，為香港訂立「港版國安法」的做法合情合理。
「基本法」18條中列明，人大常委在在決定對列於附件三的法律作出增減時，需要先徵詢基本法委員會和港府的意見，鄭若驊說，公開諮詢並不屬18條中的相關程序，但相信律政司在徵詢過程中會有重要角色，強調國安法令香港絕大部份人受益，市民應堅定支持立法。
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