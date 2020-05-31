快訊

提案百家爭鳴 蔡政府能守住不碰修憲雷區？

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安法設追溯期？港律政司長：慣例沒有 不排除有例外

世界日報 / 香港新聞組╱香港31日電
香港律政司長鄭若驊。 香港中國通訊社
香港律政司長鄭若驊。 香港中國通訊社

港版國安法」條文中列明，中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港設立機構，香港律政司長鄭若驊表示，香港執法機構將負責執法工作，而中央機構來港後，也必然要遵守香港法律；至於是否設有追溯期？她說慣例是不會，「但每件事情都有例外」。

香港01報導，關於「港版國安法」會否設追溯期，鄭若驊昨天指出，一般而言，刑事法律為了符合人權法和一些國際慣例，並不會設追溯期，「但每件事情都會有例外」，現時只能根據大原則去看。

「是否分裂國家需看情境」

鄭若驊出席港台節目「星期六問責」時被問到，立法後若有市民高叫政府官員下台等口號，會否觸犯法例，或出現「以言入罪」的情況，她回應，不能單以該項行為去判斷，而要視乎整個情況，「例如在甚麼場合講，目的是甚麼，講完之後有無行動等」，由於現時仍未有具體條文，希望市民不要過分憂心。

明報報導，被問「分裂國家」是否仍沿用2003年推動23條立法中要用武力的定義。她說，不應用當年23條立法作基準線，因今日情有很多變化，例如資訊科技進步等。

港大法律學院教授陳文敏說，人權法中的例外情是指違反人道的戰爭罪行，例如種族屠殺或種族清洗，「國安法」所涵蓋的罪行，遠遠未可與戰爭罪行相提並論。

鄭若驊表示，香港在回歸23年後仍未就「基本法」23條立法，加上去年有很多事情發生，「港獨開始猖獗」，國家擔心香港的情況，為香港訂立「港版國安法」的做法合情合理。

「基本法」18條中列明，人大常委在在決定對列於附件三的法律作出增減時，需要先徵詢基本法委員會和港府的意見，鄭若驊說，公開諮詢並不屬18條中的相關程序，但相信律政司在徵詢過程中會有重要角色，強調國安法令香港絕大部份人受益，市民應堅定支持立法。

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

國安法真正意圖 消滅香港民主運動

港高官密集發聲 港財政司長：美制裁對市場影響有限

指美長年從香港賺順差 港政務司長：無懼外國制裁威脅

崔天凱：香港在國家安全長期不設防 外部勢力插手搗亂

相關新聞

指美長年從香港賺順差 港政務司長：無懼外國制裁威脅

中共全國人大制定「港版國安法」，引起香港以至國際社會關注。香港政務司司長張建宗表示，國民從來都是國家安全的得益者，香港也...

人民日報評論員文章：維護國家安全沒有「雙重標準」

中共中央機關報《人民日報》在頭版發表評論員文章，表示維護國家安全沒有「雙重標準」。

轉發連署聲援香港訊息 廣東多名網友被捕失聯

廣東維權人士肖育輝和多名網友近日被警方帶走後失聯，之前他們所在的通訊軟體「微信」群組裡，曾有人轉發呼籲美國總統川普就「港...

國安法設追溯期？港律政司長：慣例沒有 不排除有例外

「港版國安法」條文中列明，中央人民政府維護國家安全的有關機關，根據需要在香港設立機構，香港律政司長鄭若驊表示，香港執法機構將負責執法工作，而中央機構來港後，也必然要遵守香港法律；至於是否設有追溯期？她說慣例是不會，「但每件事情都有例外」。

國安法真正意圖 消滅香港民主運動

中國全國人大28日通過「香港國安法」，這是歷史大事。對香港而言，北京繞過香港立法會，香港因此失去立法灌；法案通過後，北京將在港設立國安機構，負責執法，香港因此失去執法權；喪失立法權和執法權，香港等於喪失自治權。對中共而言，繞過香港逕行代為立法，等於直接宣布「一國兩制」死亡，因為「一國」凌駕「兩制」，北京指揮和控制一切。

崔天凱：香港在國家安全長期不設防 外部勢力插手搗亂

中共駐美大使崔天凱就港區國安法在美國媒體發表署名文章，指維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎。

對陸祭出懲罰…川普取消香港特殊待遇

美中緊張情勢因中國人大通過制定港版國安法再度升高；美國總統川普廿九日在白宮宣布對中國懲罰措施，除取消香港享有的特殊待遇，...

美祭制裁 香港官員：將造成雙輸

美國總統川普宣布多項制裁香港措施。香港司局官員昨天回應美國的制裁基調是會雙輸，對其本人會否受到制裁都說自己沒錯。

學者：港金融特殊性 將慢慢消退

因中國人大通過制定港版國安法，美國總統川普祭出取消香港特殊待遇等措施。學者指出，香港經濟主要是靠中國大陸在支撐，推估台商...

外資看壞港4行業 地產最慘

美國總統川普宣布取消香港特殊地位等制裁措施，外資大行瑞士信貸集團率先發表報告，列舉香港受潛在影響的四大行業。認為長遠而言...

美中摩擦升級…但都有「不能撕破臉」的默契

美國總統川普廿九日投下震撼彈，宣布取消香港特殊待遇並退出ＷＨＯ。大陸學者指出，中美關係處在摩擦升級的階段，帶有冷戰的影子...

未提貿易協議…川普為降低美中緊張預留空間

美國總統川普廿九日雖大動作宣布制裁中國大陸，並將取消給香港的特殊待遇，但從美股的反應來看，顯然市場確實鬆了一口氣，因為雙邊緊張情勢並未升高惡化。彭博資訊報導也指出，川普為降低美中緊張關係預留空間。

熱門新聞

美國宣布取消香港「特殊待遇」 港府回應了

命案逃犯通緝照嚇壞網友 內蒙古警方：真人確實長這樣

港版國安法通過 港生：更想留在台灣

美取消香港特殊地位 人民日報：荒唐、荒謬、荒唐可笑

胡錫進：美國戰線拉太長 越來越吃力

港府官員：香港獨立關稅區「是國家給的」 跟美國無關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。