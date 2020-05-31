國安法真正意圖 消滅香港民主運動

中國全國人大28日通過「香港國安法」，這是歷史大事。對香港而言，北京繞過香港立法會，香港因此失去立法灌；法案通過後，北京將在港設立國安機構，負責執法，香港因此失去執法權；喪失立法權和執法權，香港等於喪失自治權。對中共而言，繞過香港逕行代為立法，等於直接宣布「一國兩制」死亡，因為「一國」凌駕「兩制」，北京指揮和控制一切。

中共本質上是獨裁組織，政權是一黨專政，明定於憲法中。一切政策都以維護中共政權為目的，所以不會讓人民擁有言論自由、集會遊行等自由，也不允許人民批評政府和領導人。它要控制一切，包括控制大陸14億人、控制知識分子、教師和學生，控制學校、傳媒和企業。這樣的政權不可能讓香港擁有真正自治，只會對香港作出各種控制。

但香港人追求自由和自治。由1980年代初中英談判，到1980年代末草擬基本法，討論焦點一直是北京收回香港後，香港可以擁有多大的自治權限。結果「中英聯合聲明」和基本法承諾「一國兩制」，給香港自治。因此1997年後，香港人一直希望得到自治權，按基本法規定落實雙普選，由香港人直接選出自己的特首和立法會。

中共卻不可能讓香港擁有真正自治權。2014年8月31日，習近平政府正式封殺普選特首之路，年輕人特別失望，爆發「雨傘運動」，目的就是爭取普選；2019年再爆發「反送中運動」，運動的「五大訴求」，最後一項就是普選。雨傘運動和反送中運動都是爭取普選和自治的民主運動。

而中共不可能讓港人普選，以及因普選而來的充分自治，所以必然鎮壓和打壓爭取普選的運動。為什麼中共要消滅民運？不只因民運挑戰中共權威，而在如果香港民運成功了，爭取到自由和普選，可能傳染大陸14億人，對中共執政造成威脅。這是北京必然鎮壓和消滅民運的主因。

北京如何在香港落實國安法，並藉此壓制抗爭運動？一，香港國安法規定，北京將在香港設立國安機構，負責在港執法。目前還不知國安機構將設在港府內部，或是中聯辦。但它的基本工作已經很清楚，就是負責政治審查。主要審查對象是香港政治人物和組織，判定言論、出版、行動等是否觸犯國安法，包括「煽動」、「顛覆」和「分裂」國家等罪名。

二，國安機構設立後，第一項重要工作可能是今年9月立法會選舉。由於北京和親中建制派在去年底的區議會選舉大敗，北京不希望見到立法會選舉再敗，進而影響特首間接選舉大局。所以將針對立法會選舉的參選人和政治組織事先審查，設法將反政府和反北京干預的參選人排除，為親中的建制派護航，以便讓建制派占立法會多數。對北京來說，立法會必須保持在建制派手中，扮演橡皮圖章，如果讓民主派占多數，民主運動會進一步發展。

三，國安機構的政治審查，將對香港抗爭運動造成巨大威脅。審查範圍和深度將是關鍵。審查對象除了參選人、政治人物和組織，還可能包括港府內部中高級官員，特別是政務主任(AO)級別官員，這些公務員從入職就被審查，政治立場不過關就會被排除；只有親中和支持北京的人才會獲聘用。

由於大學生、中學生一直是抗爭運動主力成員，所以不但大學校長、教師要接受審查，中學校長和教師也要審查。是否支持政府？是否支持警察？是否支持「止暴制亂」？是否支持國安法？有沒有參加過遊行？有沒有在網上批評過政府和領導人？都可能成為審查的敏感問題。審查範圍和內容愈廣泛、愈深入，製造的「紅色恐怖」就愈彰顯，鎮壓抗爭運動的效果也愈大。

北京在香港落實國安法後，是否導致抗爭運動消失？今後民主和抗爭運動必然遇困難，但應不致消失。因為北京施壓愈用力，只會種下更深仇恨，反抗運動更添動力。去年反送中運動，半年內警察逮捕8000人；本月24日反國安法遊行，警察逮捕180人；27日的反國歌法和反國安法示威，警察又逮捕360人，兩天總共逮捕540人，但香港人並不因逮捕打壓就放棄抗爭。

在2014年雨傘運動和去年反送中運動成長的年輕一代，正出現巨大轉變，他們對北京干預開始有政治和價值覺醒，認為香港是他們的，而不是中共的。年輕人誓言絕不會放棄，必須抗爭到底。