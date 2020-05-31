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未提貿易協議…川普為降低美中緊張預留空間

聯合報 / 編譯廖玉玲／綜合報導
美國總統川普（右）廿九日舉行對中國大陸政策說明記者會，身旁是國務卿龐培歐。（歐新社）
美國總統川普（右）廿九日舉行對中國大陸政策說明記者會，身旁是國務卿龐培歐。（歐新社）

美國總統川普廿九日雖大動作宣布制裁中國大陸，並將取消給香港的特殊待遇，但從美股的反應來看，顯然市場確實鬆了一口氣，因為雙邊緊張情勢並未升高惡化。彭博資訊報導也指出，川普為降低美中緊張關係預留空間。

美股從廿九日開盤前就一直瀰漫緊張氣氛，早盤開低後一路走低，但川普的記者會只開了十分鐘就結束，只說要啟動取消香港特殊待遇的程序，並未列出履行的時程，香港也未必會增加到關稅，更未提及美中第一階段貿易協議；擔心緊張情勢升高的投資人總算鬆了一口氣，美股立刻收復失土。

川普在記者會中把話說得很硬，但是缺乏會直接衝擊北京的施行細節：「我們的行動會非常強悍，我們的行動會非常有意義」，洋洋灑灑列出四大措施，要反制北京強推「港版國安法」、竊取美國機密技術與智財權，及聯合世衛組織（WHO）隱匿新冠肺炎疫情等問題。但「痛擊」北京的程度並未到部分市場人士之前一直擔心的狀況，最明顯的就是對今年元月兩國簽署的第一階段貿易協議隻字未提。

川普也未提到本周稍早美國國會通過的維吾爾人權法案，智庫美國企業研究所（AEI）中國經濟專家史劍道（Derek Scissors）表示，連國會通過的法案川普都不受拘束，至於對香港的政策，更像是什麼也沒發生。

另一位中國專家戰略暨國際研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）則提醒，川普發言雖省略行動的關鍵細節，但語調凸顯對中國的強硬態度，現在距離大選不到六個月：「這是一篇選舉演說，這種基調會維持到十一月。」

港版國安法 全國人大

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