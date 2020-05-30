華爾街日報建議美國向港人發綠卡 指赴美港人不會尋求福利援助

北京推行「港版國安法」引起國際關注，西方國家憂將削弱香港自治。英國表示考慮擴大持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人權限。美國《華爾街日報》5月29日發表社論，建議向香港人發出簽證，前往美國居住和就業，並提供成為美國公民的途徑。

評論文章指出，美國總統川普（Donald Trump）宣佈對華措施，包括制裁中港推行「港版國安法」官員，不過措施不會阻止中國國家主席習近平。

《華爾街日報》建議向香港人發出綠卡，容許希望移居美國的港人獲得簽證。曾參與示威的港人已經有充分理由擔心遭到迫害，因此符合《移民和國籍法》的庇護條件，或者可以根據《移民和國籍法》的條例直接提供入境許可。本週有份參與聯合聲明的加拿大和澳洲也有可能提供簽證。

文章認為，美國將受惠於這批受過良好教育和有意創業的新人才，赴美港人也不會尋求福利援助。根據全球創業觀察（The Global Entrepreneurship Monitor）2016年的調查報告，每五個香港成年人，就有一個計劃三年內創業。香港統計處在1月公佈的數字則顯示，約有67%港人懂說一般至非常好程度的英語。

《華爾街日報》估計，即使取得綠卡，大部份港人將留守香港。不過如果中國的專制統治摧毀香港，港人也知道有路可退。甚至港人即使留港，也會在美國投資。簽證也為年輕人提供更多勇氣，抵抗北京。

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文章授權轉載自《香港01》