快訊

撤留學生？陸官方通知留美學生搭乘臨時航班回國

食藥署今准許瑞德西韋輸入！僅能用於新冠肺炎重症患者

港澳協調小組升格 傳李春生掌港國安機構

世界日報 / 香港新聞組╱香港30日電

因應香港變局，中央港澳工作協調小組已於2月升格為領導小組，由政治局常委、國務院副總理韓正擔任組長，港澳辦主任夏寶龍任常務副組長。顯示港澳辦作為小組辦公室職能升格。

香港01報導，全權操掌對港政策的「中央港澳工作協調小組」已改名為「中央港澳工作領導小組」。傳由夏寶龍擔任新設的常務副組長，這是反送中運動後才設置的職位。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，消息若是真的，說明北京已把小組升格，以更高權威指揮相關內地部委應對香港問題。

報導稱，協調小組組長、國務院副總理韓正之下，有多名副組長，包括中央政治局委員楊潔篪、書記處書記兼中央統戰部部長尤權、國務委員兼外交部部長王毅、全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、政法委副書記兼公安部部長趙克志。其後有傳政治局委員、中央政法委書記郭聲琨亦最新調入副組長之列。不過，副組長及組員一般不會有官方公布。

另據中國時報報導，根據「港版國安法」，中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，而據來自北京的消息透露，廣東分管公安的副省長李春生可能近期會調至香港中聯辦出任副主任，負責中央駐港國安機構籌備工作。至於內地駐港國安機構的位階與人事，目前確定在香港中聯辦外另設獨立機構，由李春生出任首屆中央駐港國安機構主任為選項之一；但該機構具體名稱，還要等待人大常委會的具體法案公布後才能得知，基本架構仍舊是國務院派出機構。

港版國安法 全國人大 反送中

延伸閱讀

美國取消香港特殊待遇 港官員：已作好應對準備

中共港澳協調小組升格 公安部挺港警「止暴制亂」

陸通過「港版國安法」 港澳辦主任：體現14億人的意志

港掀表態潮 泛民派：一國兩制判死 港澳辦：中央忍了很久

相關新聞

撤留學生？陸官方通知留美學生搭乘臨時航班回國

大陸駐美國大使館網站今（30）日發布通知，根據大陸外交部部署，駐美國使館將安排符合條件的留學人員搭乘國航CA818華盛頓...

川普下令禁止與中國解放軍相關研究生、研究人員入境

美國總統川普29日宣布，美國將禁止與中國解放軍有關聯的中國大陸留學生和博士後研究人員入境，因為這些人員可能參與中國取得美...

立院聲援香港 國台辦：將自食惡果

立法院昨發出朝野黨團共同聲明，批評港版國安法嚴重破壞「港人治港、高度自治」。大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日對此表示，...

陸駐美使館：內政不容外來干涉 將採必要措施反制

大陸駐美大使館29日深夜在官網發表聲明稱，香港是中國的特別行政區，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，對於外部勢力干預...

參訪銅鑼灣書店 蔡總統：已成立專案小組協助港友

蔡英文總統今（29）日上午參訪「銅鑼灣書店」，肯定負責人林榮基對於香港人權、自由、民主的堅持，並表示，政府已經成立了專案...

研究：港人「新三中」族群 最想移民

香港這些日子關注點還是「港版國安法」，特首林鄭月娥29日用254萬港元，在香港13份報章刊登廣告，要港人支持國安法。有人說香港本財政年度首月即現赤字，各行各業都等救命錢，特首大手筆公帑做廣告，顯示這事真的很急。

四國外長涉港聯合聲明 陸駐加拿大使館駁斥

針對加拿大、美國、英國、澳洲四國外長發表的涉港聯合聲明，大陸駐加拿大大使館發言人當地時間29日表示，加拿大和有關國家外長...

港澳協調小組升格 傳李春生掌港國安機構

因應香港變局，中央港澳工作協調小組已於2月升格為領導小組，由政治局常委、國務院副總理韓正擔任組長，港澳辦主任夏寶龍任常務副組長。顯示港澳辦作為小組辦公室職能升格。

港版國安法動盪 大學校長：恐有大批港澳生來台

教育部統計，目前有上萬名港澳生在台灣念書。中共人大28日表決通過制訂港版國安法，在台港澳生權益雖暫時不受影響，但有大學校長認為，港版國安法恐加深港澳生對「一國兩制」的疑慮，預料未來將有大批港澳生到國外、包括台灣就讀；有在台港生則直言，港版國安法通過，更堅定畢業後不回香港工作的決心。

川普嘴巴對港舉起大刀 會像蔡政府一樣輕輕放下嗎

美國總統川普最新祭出的抵制香港政策，在美中博弈的大格局下，其實是劍指北京，除了對香港的出口商和企業會有重大衝擊之外，更大的風險是美國可能會利用自身在全球銀行體系中的主導地位，對北京方面採取進一步行動。

國台辦再提「反分裂國家法」：以身試法必遭嚴懲

大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日再度表示，《反分裂國家法》實施15年來，在遏制台獨分裂圖謀、推進祖國和平統一發揮重要作...

美對港待遇 可能比照中國

中國大陸全國人大表決通過港版國安法，美國總統川普表示，將在29日舉行記者會，說明最新對中政策，並重申對陸不滿，稱疫情是中...

熱門新聞

多名嬰兒離奇腦出血 醫一問傻了：不良習俗害死人

女童不滿家人偏心！坐8樓窗邊企圖輕生 媽跪地哭勸：我會改的

BBC：英國幫助香港人只是做做樣子

陸警告若英國給香港人永久居留權 陸將反制

川普下令禁止與中國解放軍相關研究生、研究人員入境

取消香港優惠待遇後 川普再禁解放軍背景中國學生入境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。