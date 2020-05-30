港澳協調小組升格 傳李春生掌港國安機構

因應香港變局，中央港澳工作協調小組已於2月升格為領導小組，由政治局常委、國務院副總理韓正擔任組長，港澳辦主任夏寶龍任常務副組長。顯示港澳辦作為小組辦公室職能升格。

香港01報導，全權操掌對港政策的「中央港澳工作協調小組」已改名為「中央港澳工作領導小組」。傳由夏寶龍擔任新設的常務副組長，這是反送中運動後才設置的職位。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，消息若是真的，說明北京已把小組升格，以更高權威指揮相關內地部委應對香港問題。

報導稱，協調小組組長、國務院副總理韓正之下，有多名副組長，包括中央政治局委員楊潔篪、書記處書記兼中央統戰部部長尤權、國務委員兼外交部部長王毅、全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、政法委副書記兼公安部部長趙克志。其後有傳政治局委員、中央政法委書記郭聲琨亦最新調入副組長之列。不過，副組長及組員一般不會有官方公布。

另據中國時報報導，根據「港版國安法」，中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，而據來自北京的消息透露，廣東分管公安的副省長李春生可能近期會調至香港中聯辦出任副主任，負責中央駐港國安機構籌備工作。至於內地駐港國安機構的位階與人事，目前確定在香港中聯辦外另設獨立機構，由李春生出任首屆中央駐港國安機構主任為選項之一；但該機構具體名稱，還要等待人大常委會的具體法案公布後才能得知，基本架構仍舊是國務院派出機構。