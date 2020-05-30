研究：港人「新三中」族群 最想移民

香港這些日子關注點還是「港版國安法」，特首林鄭月娥29日用254萬港元，在香港13份報章刊登廣告，要港人支持國安法。有人說香港本財政年度首月即現赤字，各行各業都等救命錢，特首大手筆公帑做廣告，顯示這事真的很急。

跟港版國安法相關，很多香港人都留意另一件事，是移民潮。移民公司的人說，這兩天電話接到手軟。現在有興趣知道的，是香港移民新熱目標何在？是哪類人想走？

香港以前的移民熱點，主要是老三國，即英國、加拿大、澳洲。現今移民新熱門，台灣排第一，但移民公司說，新熱點是持歐盟護照地方，是北歐的瑞典、英倫的愛爾蘭、東歐的斯洛伐克等。

至於香港哪些人在想移民，按最新研究綜合起來，叫「新三中全會」，解釋起來，是中年、中產、中間立場。

中年歷來是移民的主力，但在香港的中年人中，現在說法是30歲至50歲的那一群，在積極考慮移民，因為他們最擔心香港的未來，也最擔心自己和家人的未來。

第二個中產，也容易理解，移民需要一定的資產、一定的工作技能，這方面香港的中產，最受移民目的地歡迎，令他們成為最有可能走的一群。

最後一個中間立場，不好理解。香港現在撕成兩大群體，一是支持政府支持國安法的的藍絲，一是反送中結成的非建制派、也反國安法的黃絲。一般都以為，在小粉紅「留島不留人」的威脅下，黃絲特別是香港年輕人會絕望而去。

這樣以為，大錯特錯，多方人士包括移民公司的人士，都說這回要走的多是中間立場。香港最新民調說，民主派支持者逾96%反對「港區國安法」；非民主派支持者，有62%支持港版國安法。

所謂非民主派支持者，意思是不支持民主派，但不用表態支持建制派，三成不支持國安法及認為影響負面，在這一群組算是高比率，有研究者說，這些中間立場者，正好與熱心移民者重合。

1985年移民大潮年，時任港府首席助理保安司的葉劉淑儀，曾負責與英國內政部及外交部商討港人居英權護照BNO（英國國民海外護照）安排。她溫和地說，了解港人對國安法有憂慮，覺得「有顧慮搵條後路可以理解」。