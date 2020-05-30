援港法制化 陸委會將修港澳條例細則

中國大陸全國人大通過制定港版國安法，蔡政府定調對港人提出援助方案，蔡英文總統昨天前往銅鑼灣書店，探視老闆林榮基，立法院朝野黨團則發出聲明譴責中共，陸委會昨也明確指出，將修改「港澳條例施行細則」第廿五條，讓相關援助制度化。

蔡政府正籌組「香港人道援助行動專案」，陸委會預計一周之內提出規畫。蔡總統昨天探視林榮基時指出，政府已經成立專案工作小組，處理並提供協助給香港的朋友，這次探望，是再一次謝謝林榮基為自由民主的堅持，也要了解港人來台或在台，需要什麼協助。

陸委會主委陳明通（右）昨天備詢時表示，將修訂港澳條例施行細則，把政治迫害導致安全、自由受危害的援助，進一步制度化。 記者林澔一／攝影

立院昨發出朝野黨團共同聲明，批評港版國安法嚴重破壞「港人治港、高度自治」、「五十年不變」等承諾，表達強烈遺憾與嚴厲譴責，也表態支持香港人民捍衛民主自由價值訴求與雙普選。

聲明也要求政府，應依港澳條例，在兼顧國安前提下，對因政治因素導致安全與自由有緊急危害的香港居民，提供必要協助；陸委會也須每季提出「香港特殊地位檢討報告」，並因應時勢變化檢視港澳條例相關規定，監督政府相關部會實施情形。

而港澳條例第十八條明定，因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港或澳門居民，得提供必要援助，部分在野黨希望修法讓援助更明確；陸委會主委陳明通說，將修改「港澳條例施行細則」第廿五條，讓相關援助制度化。

援助專案小組相關規畫尚未出爐，但移民署長邱豐光日前禁止丟汽油彈的港人入境一語，引發援助標準的疑慮。陳明通說，人道救援的港人能否進入台灣，各部會可能有不同意見，仍須小組整體評估。

行政院長蘇貞昌則表示，香港情勢糟，人才、資金正外逃，因此已召集相關部會討論，盼吸引香港高階管理人才、資金到台灣來。