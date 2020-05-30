美對港待遇 可能比照中國

經濟日報 / 記者張文馨、編譯黃淑玲／綜合報導
美國總統川普即將宣布最新對中政策。歐新社
美國總統川普即將宣布最新對中政策。歐新社

中國大陸全國人大表決通過港版國安法，美國總統川普表示，將在29日舉行記者會，說明最新對中政策，並重申對陸不滿，稱疫情是中國大陸送給世界的糟糕禮物。

另一方面，白宮國家經濟會議主席庫德洛28日表示，中方對香港強加國安法、削弱香港自治，此舉鑄下了「大錯」，可能導致香港在金融和貿易方面獲得與中國大陸相同的待遇。

庫德洛接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，北京必須為此承擔責任，美國不會忽視這點，「他們根本是剝奪了香港的自由。我們不能對此袖手旁觀，他們將為此負責」；「若有必要的話，香港現在就可能必須面臨與中國大陸相同的待遇，這將影響關稅、金融透明度與股票上市等相關事宜」。

美國國務卿龐培歐在港版國安法表決前夕宣布，認定「香港無法在中國大陸之下維持高度自治」；根據「美國-香港政策法」，美國總統可視香港自治情況，簽發行政命令宣布終止或恢復對香港的待遇。

華盛頓郵報指出，隨著新冠肺炎疫情和香港問題，美中緊張關係不斷升高，雙方的貿易和科技戰接下來可能擴大到金融領域。

在限縮貿易、技術和簽證往來後，美國若遏制資本，可能對中國經濟構成最大挑戰，因中方高度仰賴由美國主導的國際金融體系。最近幾個月，中國前財長樓繼偉和多位陸籍顧問都警告，華府戰術升級，從關稅和技術限制擴大到全面金融戰的必然性。 就目前而言，如果美國全面制裁，中國的銀行可能立即陷入困境。

中共官媒環球時報近日刊出多篇文章警告，金融戰會是世界災難：「所有已開發國家的開放金融體系都不能免於衝擊。川普政府在採取任何魯莽動作前必須考慮後果，因為沒人知道市場風險會擴散得多快，以及可能造成何種危機。」

港版國安法 全國人大

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