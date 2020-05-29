國安法來了 路透：中國富豪撤資香港

北京強推港版國安法，讓香港未來平添變數。路透報導，中國富豪擔憂港版國安法將使北京當局追蹤並控制他們的財富，未來停泊在香港的資金將愈來愈少，而新加坡、瑞士及倫敦則成為他們眼中存放財富的境外新基地。

據報導，銀行家和其他業界人士透露，估計香港規模逾1兆美元的私人財富，逾半屬於中國富豪所有。香港向來受益於鄰近中國、司法體系獨立，以及港幣匯率與美元掛勾等種種優勢，促使中國富豪選擇藏富香港。如今資金和人才雙雙外流，正危及香港作為全球金融中心的地位。

路透調查顯示，一些中國富豪客戶正在尋求其他去處寄放財富。部分中國客戶正尋找其他金融中心，作為存放境外資產的主要基地，他們看中的目標包括新加坡、瑞士及倫敦。一位中國富豪本打算在香港投資，但最近改變了主意轉而去了新加坡。

報導說，這位富豪的顧問供職於歐洲的一個理財銀行機構。該顧問說，他的銀行已經開始接獲中國富豪提出的在香港之外開設帳戶的詢問。一名新加坡的銀行家也表示，中國高淨值人士（HNIs）已在詢問當地開戶事宜。

報導並稱，多個消息來源表示，這一局勢的發展促使一些理財公司尋求公司人員招募機構協助在新加坡和瑞士等地，僱傭可以說漢語的客戶顧問。這股轉變已促使部分財富管理公司轉向人力資源業者，協助在新加坡和瑞士等據點招聘會說中文的客戶顧問。