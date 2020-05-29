對北京太軟弱？ 德議會討論香港國安法

德國聯邦議院周五（5月29日）將討論香港國安法，反對派不滿當局對北京態度太軟弱。

聯邦自民黨議會黨團的拉姆茲多夫（Alexander Graf Lambsdorff）促總理默克爾取消9月在萊比錫（Leipzig）舉行的歐中峰會，又批評外交部長馬斯（Heiko Maas）只發聲明卻沒有實際行動，「馬斯沒有召見中國大使或制定明確的後果，卻只是自限於一個簡短且沒有影響力的聲明」。

中國人大通過香港國安法後，馬斯在一份聲明中說「香港的高度自治絕不能被破壞」，並呼籲北京尊重人民的言論和集會自由。

綠黨也認為政府的回應過於克制，該黨人權發言人博斯（Margarete Bause）指責馬斯「背叛了香港的民主運動」。她說：「默克爾和馬斯最終必須明確表態。」

德國將於7月初接任歐盟理事會主席國，其中一個主要議題將是與中國的關系。而歐盟與中國的峰會計劃於9月在萊比錫舉行。

多年來，柏林的政治人物一直對於如何與中國政府打交道爭辯不休，批評者不斷指責德國政府沒有勇氣譴責中國的人權狀況，擔心影響貿易關系。他們擔心，新冠肺炎疫情也未能增強德國政府鼓起勇氣批評北京。

但有另一些人認為，對中國過於嚴厲的批評只會導致對方挑釁反應，不會改善人權狀況。

鄒宗翰/李澄欣 (ARD)

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