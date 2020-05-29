香港持續弱化！台學者：東方明珠褪色 但不會馬上熄燈

港版國安法28日表決通過，學者表示，香港的經濟特殊性將緩慢出現變化，「東方明珠必然褪色，但不會馬上熄燈」，短期對台灣經濟不會有太大衝擊，但香港人才流出後，台灣部分產業如製造、教育、物流業將受益。

中經院WTO及RTA研究中心副執行長李淳表示，香港經濟不會因為美國制裁產生重大影響，主因是美國對香港經濟並非最重要的，以國際對港投資來說，第一名是英屬維京群島占31.9%，可能是陸資或台商；第二是中國大陸占26.8%。

他說，新加坡、台灣、美國等對香港投資，加起來也才占20%，美國對香港只會有政治上上的影響，「香港貿易經濟都是靠中國支撐，預估北京會用盡一切力量支持香港經濟，來顯示港版國安法對港沒有衝擊。」

台灣中央大學台經中心執行長吳大任說，從去年反送中開始，大陸官方就認為香港問題非常棘手，也持續弱化香港經濟地位，希望由上海取代，但現在卻是由美國總統川普在做這件事，川普若要挺香港應該懲罰中國，怎麼變成懲罰香港？外界合理懷疑川普即將面臨大選，「作法方寸大亂、沒有仔細思考」。

但李淳指出，雖短期看似對香港影響不大，但長期有兩大衝擊：第一，香港經濟特殊性下降，位置退到跟東京、台北差不多；過去香港有地點與自由金融做為優勢，未來的優勢則變成北京的加持，是禍是福還不能確定，但可確定的是，香港對人才的吸引力急速下降，尤其是最具優勢的金融、會計、法律行業等都仰賴專業人士，這群人也許不會參與抗爭，但會擔憂下一代。

第二，香港將面臨新加坡的競爭；李淳認為，台灣不是亞洲金融中心，光人才薪水就差兩、三倍，金融專業人士到台灣機率不高，但新加坡最有發展空間，新加坡的環境、會計制度、法規跟香港一樣是大英國協體系，銜接比較快，新加坡地位接近於區域調度的地位。