港掀表態潮 泛民派：一國兩制判死 港澳辦：中央忍了很久

中國大陸全國人大會議28日通過制定「港版國安法」的決定，香港政商各界支持或反對，再來一輪表態潮；泛民主派指這等於判了「一國兩制」死刑，但中國港澳辦主任夏寶龍則表示，中國中央「已忍了很久」。

民主派議員集體會見傳媒記者時，指人大通過的決定如同判處「一國兩制」死刑，是一個時代的終結；香港落實「一國一制」，立法將影響香港司法獨立、民主和自由權利，引起多國關注甚至憂慮，客觀效果是影響香港國際聲譽。

香港特首林鄭月娥當天發表聲明，歡迎全國人大表決通過決定，強調特區政府會全力配合全國人大常委會及早完成相關的立法工作，過程中會積極反映香港特區的具體情況，亦會積極向各界解說立法的目的及其重要性。

她還表示，香港根據基本法第23條規定仍然負有立法義務，應當盡早完成維護國家安全的有關立法。

香港立法會建制派議員發表聯合聲明，支持人大通過授權人大常委會制定「港版國安法」草案，認為決定不會損害香港人享有的權利和自由，反而有助香港擺脫暴力及動亂。

夏寶龍前天見港區政協委員時表示，中國中央「已忍了很久」。預計香港會受到衝擊，甚至出現更壞情況，但都不會動搖中國的決心。