北京準備好了？陸學者：為了政權安全 願付經濟代價

備受爭議的香港國安法議案28日在素有「橡皮圖章」之稱的中國全國人大通過；儘管美國國務院表明，香港不再具有自治地位，將撤回給予這個特別行政區的特殊地位，但有中國智庫學者表示，北京為應對國際反應，已經充分準備。

上海國際問題研究院港澳研究室主任張建對「美國之音」表示，國務卿龐培歐提出的香港不再具有自治地位說法是錯誤的，他這樣講就是「干涉中國內政」。

至於北京在香港國安法問題上是否考慮到其國際信譽可能受到傷害、美中關係會更加緊張和香港社會會進一步撕裂動盪等一系列後果，張建表示，中方完全清楚會付出代價，但是因為這涉及到中國的主權安全和政權安全，而政權安全跟經濟利益相比更為重要，中國當局願為政權安全而付出經濟代價。

「因為這涉及到主權安全和政權安全。經濟利益跟主權和政權相比，那是可以承受的損失和代價。」張健說，這個代價是中方不願意有的，「卻是不得不為之，不得不承受的損失和代價。」

不過，澳洲雪梨科技大學中國問題學者馮崇義表示，北京人大代香港立法是越俎代庖，是在斷送香港的一國兩制。

馮崇義說：「中英聯合聲明是國際條約。在香港問題上，一國兩制是給香港立法權、司法權。現在中國把司法權拿到中央政府，然後還要在香港設立國安機構，就是公安國安到香港去直接執法，這是一個很重大的改變。香港的很多人感覺到，原來的一國兩制從司法角度上講，從基本人權的維護上」講，已經死亡了。」