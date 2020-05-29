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一刀雙刃！美若出手制裁北京 受重傷的是香港經濟

世界日報 / 香港特派員 李春
路透社
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因應北京制定「港版國安法」，美國國務卿龐培歐日前說，認定香港在中國的管治下已無法自治，沒有再享受美國特殊待遇的理由，消息震動香港；但美國將有何種制裁措施，又將如何重挫香港？

按各方的議論，除了類似美國會通過新疆法案，制裁官員和凍結企業資產，香港有可能受到「走資」、貿易、撤銷單獨關稅區與聯繫匯率等四大影響。

全球資金一旦流出 香港靠誰撐

所謂「走資」，與在中國的美資撤走不同，是指包括美資在內的全球資金流走。這是因為香港是自由港和國際金融中心，一方面資金來去自由，另一方面香港市場也靠資金支撐，資金進出對市場影響也很大。

香港金融管理局副總裁阮國恒說，目前未有資金流走跡象，亦未見客戶開設離岸戶口數字大增，香港銀行體系的流動性仍然非常充裕，銀行業界亦未見客戶的特定操作。

轉口貿易地位不保 香港還能活

在貿易上，香港與美國貿易關係的重要性，不在於港產品的輸美，而在於香港的轉口貿易地位，以及特殊商品的進出口，比如不准賣給中國的商品，香港仍可進口。

香港工商界政黨自由黨的黨魁鍾國斌說，香港與美國貿易關係密切，如果美國有任何制裁香港的動作，必然影響甚大，對經濟有很大打擊。他相信美國會視乎「港版國安法」的內容，決定如何回應，認為如果美國針對香港提升關稅的實質影響不大，但如果美國針對金融業，取消或凍結香港的單獨關稅區地位，這對香港有沉重的打擊。

若失去單獨關稅區 香港變普通

所謂香港單獨關稅區，是美國國會1992年通過「美國香港政策法」，美國承認「中英聯合聲明」，並視香港在政治、經貿及法治等層面有別於中國，在外交政策上給予本港特別待遇，並視香港為有別於中國的非主權實體，可成立「單獨關稅區」，港美雙方可制定獨立的經貿協議。

香港擁有單獨關稅區地位，過去對被制裁和被禁運的中國特別重要，現在對香港自身的國際地位特別重要；沒有這個地位，香港等同中國普通城市。

香港貿易發展局研究部環球市場助理首席經濟師陳永健說，如果美國取消單獨關稅區，將香港等同於中國城市，那麼美國對中國的貿易措施將會與香港看齊，包括反傾銷、反補貼等措施，香港都會受同樣對待，同時美國會否對香港實行出口管制，例如一些民用與軍用均可的產品，能否仍取得美國出口證到香港，是未知之數。

港元、美元匯率脫鉤 港元大衝擊

香港經濟界認同，一旦制裁，最沉重打擊是香港的聯繫匯率制，即港元與美元掛鉤。聯繫匯率制的運作，港元跟美元掛鉤的機制，是香港成為金融中心重要保障，這一制度也寫進香港基本法，不容改變。

有經濟學者指出，美國要逼香港聯繫匯率制度脫鉤，繼續利用美元支持聯匯制度；香港眾志常委羅冠聰說，美國會宣布暫停香港獨立關稅區的地位，亦可能會援引「國際緊急經濟權力法」，禁止對港的外匯交易等，令北京改變對港方針及政策。

但如果這樣，港元必受衝擊，香港金融體系也會大地震，港元與風雨中的人民幣掛鉤，成為一個選項。

港版國安法 全國人大

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