快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港版國安法恐「以言入罪」 黃耀明憂好多歌不能唱

世界日報 / 香港新聞組╱香港29日電
香港藝人黃耀明和何韻詩首當其衝，受到影響。(本報資料照片)
香港藝人黃耀明和何韻詩首當其衝，受到影響。(本報資料照片)

全國人大昨日下午通過「港版國安法」，立場鮮明的藝人黃耀明、和何韻詩首當其衝，恐遭「以言入罪」，香港文藝界早前已發起連署反對，至今收到逾1600簽名，昨再召開記者會表達憂慮。

香港01報導，多名音樂人、文化評論人、導演等質疑條文空泛，藝術創作者易被「以言入罪」，亦有從事戲劇創作業界質疑，以後仍能否演出講述六四事件的劇作。藝文界昨天召開記者會回應，眾多業界人士參與，包括導演舒琪、藝人黃耀明和何韻詩等。

藝發局候任音樂組委員周博賢認為，「港版國安法」條文字眼空泛，若填詞時寫到「裝修」、「火魔」，會否被視為「煽動」，觀看演唱會的觀眾又是否干犯罪行。

據報導，黃耀明入行多年，但他苦笑道「港版國安法」通過後「好多歌不能唱」，又形容法案完全繞過香港700多萬人。去年六四30周年，他推出歌曲「回憶有罪」，更令他感慨，「原來正正預言用音樂、文字回憶歷史、生活，將來有日係會變成罪。」

藝術發展局大會委員及戲劇組主席李俊亮指出，香港正正因為自由，才有大批外地藝文團體來港交流，惟現時將面臨審查憂慮，擔心以後不能演出有關六四、香港社會事件的劇作。

香港灣仔區議會主席、香港文化監察主席楊雪盈亦擔心，條文會令香港只剩下一種立場的新聞，完全成為「一言堂」，直言現港台便處於一直被打壓。

談及未來行動，周博賢指藝文界會有一系列回應，包括成立「藝文界國際線」，透過活動連繫其他國家藝術家、團體，引起外國關注。另外，委員會將議題帶入藝發局討論，並會要求有意參選9月立法會選舉的藝文界候選人，正面回應對港版國安法的立場。

香港藝人黃耀明和何韻詩首當其衝，受到影響。(本報資料照片)
香港藝人黃耀明和何韻詩首當其衝，受到影響。(本報資料照片)

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

陸通過「港版國安法」 鄧炳強：有助打擊港獨

港府：制裁是雙刃劍 損害香港與美國利益

國安法對台有無經濟衝擊 學者：視美方制裁力道而定

大陸駐美大使館：外部勢力干預香港事務 將予以反制

相關新聞

港版國安法通過 民進黨譴責：一國兩制形同瓦解

中國全國人大通過港版國安法，民進黨稍早發聲明表達強烈遺憾和嚴厲譴責。民進黨表示，中國人大上周公布將審議港版國安法，引發國...

中共人大通過港版國安法 1票反對6票棄權

中共十三屆全國人大三次會議5月28日下午3時舉行閉幕會，表決各項決議草案、法律草案和決定草案。

參訪銅鑼灣書店 蔡總統：已成立專案小組協助港友

蔡英文總統今（29）日上午參訪「銅鑼灣書店」，肯定負責人林榮基對於香港人權、自由、民主的堅持，並表示，政府已經成立了專案...

助香港 蔡總統：由陸委會跨部會協調、編列預算挹注經費

蔡英文總統今（28）日於臉書上表示，針對中國繞過香港立法機構，強行通過「香港版國安法」立法的決議，大幅壓縮香港言論自由和...

宣示撐香港 蔡英文上午將前往銅鑼灣書店

中國全國人大昨天通過港版國安法，蔡英文總統昨天透過臉書表示，「我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退。」今天上午將前往銅...

【總編開箱】蔡英文若真要和香港人站一起 就別再穿國王的新衣

美國國務卿龐培歐認定「如今的香港已無法在中國維持高度自治」的新聞，從今天深夜凌晨延燒持續到一整個上午。

趙立堅反問龐培歐 是與港獨與「黑色暴力」站在一起？

美國國務卿龐培歐日前表示，陸方把國家安全立法強加於香港，削弱香港的自治與自由，並向美國會證實香港不應再享有美國特殊待遇。...

對北京太軟弱？ 德議會討論香港國安法

德國聯邦議院周五（5月29日）將討論香港國安法，反對派不滿當局對北京態度太軟弱。

陸通過「港版國安法」 港澳辦主任：體現14億人的意志

大陸全國人大昨日通過「港版國安法」，昨日會議閉幕後，大陸全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍與港區人大代表會面時表示，立法是...

港版國安法恐「以言入罪」 黃耀明憂好多歌不能唱

全國人大昨日下午通過「港版國安法」，立場鮮明的藝人黃耀明、和何韻詩首當其衝，恐遭「以言入罪」，香港文藝界早前已發起連署反對，至今收到逾1600簽名，昨再召開記者會表達憂慮。

朝野挺香港 譴責陸違反「港人治港」承諾

中國大陸全國人大昨天通過制定港版國安法，引發港人反彈。立法院上午也發出朝野黨團共同聲明，譴責陸方違反「港人治港」承諾。

不滿「港版國安法」 港民今下午發起示威活動

大陸全國人大昨日通過「港版國安法」，今日香港示威者下午在中環與觀塘發起「和你lunch」示威活動，表達擔憂立法影響香港的...

熱門新聞

針對港版國安法 川普預告今天宣布美國對北京的行動

港版國安法僅1票反對！疑似投票人身分曝光 本人回應了

川普明宣布最新對中政策 白宮顧問：香港待遇恐比照陸

「港版國安法」通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

美英澳加聯合聲明：港版國安法破壞一國兩制框架

港版國安法通過 蘇貞昌：國民黨配合中國的一國兩制是「謊話一篇」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。