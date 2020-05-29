港版國安法恐「以言入罪」 黃耀明憂好多歌不能唱

全國人大昨日下午通過「港版國安法」，立場鮮明的藝人黃耀明、和何韻詩首當其衝，恐遭「以言入罪」，香港文藝界早前已發起連署反對，至今收到逾1600簽名，昨再召開記者會表達憂慮。

香港01報導，多名音樂人、文化評論人、導演等質疑條文空泛，藝術創作者易被「以言入罪」，亦有從事戲劇創作業界質疑，以後仍能否演出講述六四事件的劇作。藝文界昨天召開記者會回應，眾多業界人士參與，包括導演舒琪、藝人黃耀明和何韻詩等。

藝發局候任音樂組委員周博賢認為，「港版國安法」條文字眼空泛，若填詞時寫到「裝修」、「火魔」，會否被視為「煽動」，觀看演唱會的觀眾又是否干犯罪行。

據報導，黃耀明入行多年，但他苦笑道「港版國安法」通過後「好多歌不能唱」，又形容法案完全繞過香港700多萬人。去年六四30周年，他推出歌曲「回憶有罪」，更令他感慨，「原來正正預言用音樂、文字回憶歷史、生活，將來有日係會變成罪。」

藝術發展局大會委員及戲劇組主席李俊亮指出，香港正正因為自由，才有大批外地藝文團體來港交流，惟現時將面臨審查憂慮，擔心以後不能演出有關六四、香港社會事件的劇作。

香港灣仔區議會主席、香港文化監察主席楊雪盈亦擔心，條文會令香港只剩下一種立場的新聞，完全成為「一言堂」，直言現港台便處於一直被打壓。

談及未來行動，周博賢指藝文界會有一系列回應，包括成立「藝文界國際線」，透過活動連繫其他國家藝術家、團體，引起外國關注。另外，委員會將議題帶入藝發局討論，並會要求有意參選9月立法會選舉的藝文界候選人，正面回應對港版國安法的立場。