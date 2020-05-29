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英國出手援港 特朗普預告重大措施

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圖／德國之聲
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英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 周四(5月28日)接受英國廣播公司訪問時表示，除非中國終止「港版國安法」， 否則英國將對約30萬名持有英國國民海外護照的港人放寬簽證權。

拉布受訪時說，雖然目前持有英國國民海外護照的港人只能有權在英國待6個月，但如果中國持續「港版國安法」的修法進度，並執意實施該法的話，英國將考慮改變現狀。

他說：「我們將取消6個月的限制，允許持有英國國民海外護照的港人到英國申請工作與就學，並把可停留期限延長至12個月。這項作法將可替港人未來取得英國公民身份鋪路。」

部分英國議員則認為，雖然拉布的提案是個很大的進展，但他們認為英國政府應該考慮讓香港人直接取得居留權。保守黨議員希利（Bob Seeley) 表示：「這是好的開始，但我們需要做更多，例如讓他們取得英國工作權，或是快速成為英國公民。」

英國的自由民主黨則認為政府應該把這些權利擴大至所有香港人民，而非僅限於持有英國國民海外護照的港人。英國內政大臣巴特爾 (Priti Patel) 也在推特上發文表示：「我對中國推出的『港版國安法』感到十分擔憂。如果北京強制實行該法的話，我將與外交大臣拉布討論如何讓持有英國國民海外護照的港人取得英國國籍。英國會繼續捍衛香港人民的權利與自由。」

美國後續行動後關注

特朗普周四也向媒體預告，他周五 (5月29日) 將召開一個與中國相關的重大記者會。他說：「我們將會做出一些決定，而我們也會透過記者會宣布這些決定。」

他的經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)同一天也警告，一旦國安法通過，美國恐怕得在與金融跟貿易相關的議題上，把對待中國的方式套用到香港上。

他說：「我們不能對北京的所作所為坐視不管，他們必須為這個決定付出代價。」

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 也針對中國通過「港版國安法」發布聲明，強調中國此舉是為了進一步擴大他們打擊言論自由與集會自由的權力。

她寫道：「中國政府所謂的『國安法』是北京最新的威脅一國兩制存亡的舉動。這個法案加速中國打壓香港的言論與經濟自由，我認為所有熱愛自由的人都必須出面譴責這項法案。」

路透社報導，美國政府除了考慮對中國政府進行制裁與對中國公司祭出特定關稅外，他們現在也考慮取消數千名中國留學生的簽證。不過因約有1300間美國公司在香港設有辦公室，所以美國外交官員也表示，華盛頓將會精准的衡量他們針對中國所祭出的一些反制手段，以免傷害了香港人民與美國企業的利益。

中國人大周四通過「港版國安法」後，世界多國在第一時間做出回應，英美澳加等國外長發布聯合聲明譴責。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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