金融中心恐變半封閉城市

美國政府考慮取消給予香港的特殊待遇，港府昨（28）日回應，美國單方面改變對港政策，將會損害自身利益。港府和建制派則稱，取消特殊待遇，對香港影響輕微。但香港媒體分析，香港賴以生存的貿易、金融、商業根基都可能喪失，失去大陸轉口港價值，成為「半封閉」城市。

在人民幣表現方面，人民幣兌美元在岸即期昨日下午收盤跌至7.16元，創下近九個月新低；中間價也跌185點至7.1277。分析稱，大陸境內市場仍擔憂中美之爭加劇，整體情緒謹慎觀望；短期人民幣估持穩，待美國公布制裁措施。

美國國務卿龐培歐日前表示，他會向國會認證，香港不再擁有高度自治，因此不再符合美國法律下的特殊待遇。美國全國商會則發表聲明，對「港版國安法」表達憂慮。港府發言人昨回應指出，「港版國安法」旨在維護國家安全，絕大部分守法的香港人，包括海外投資者，無需為此擔心。

港府發言人表示，目前有超過9,000家中國大陸和海外公司在港設立地區總部，其中包括1,300家美國機構。香港和美國長久以來在各領域友好互利合作，包括貿易、商業、投資和全球關注的重要範疇。目前有超過8.5萬名美國公民在香港定居和工作；過去十年，美方在香港賺取的貿易順差也在美國全球貿易夥伴中居首。