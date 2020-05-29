美制裁大陸 港面臨四衝擊

因應北京制訂「港版國安法」，美國將有何種制裁措施，將如何重挫香港，按各方議論，除了類似新疆法案的制裁官員和凍結企業資產，香港有可能受到四大方面影響，包括「走資」、貿易、撤銷單獨關稅區、聯繫匯率。

所謂「走資」，與在中國大陸的美資撤走不同，是指資金流走。這是因為香港是自由港和國際金融中心，一方面資金來去自由，另一方面香港市場也靠資金支撐，資金進出對市場影響也很大，這不僅指美資，還有世界各地的各路資金。

香港金融管理局副總裁阮國恒說，一直有定期監察銀行體系資金流向，目前未有資金流走跡象，亦未見客戶開設離岸戶口數字大增，香港銀行體系的流動性仍非常充裕。金管局一直有定期監察及與業界溝通，目前未見有資金流走，銀行業界亦未見有客戶進行有關操作。

在貿易上，香港與美國貿易關係的重要性，不在於港產品輸美，在於香港的轉口貿易地位，以及特殊商品進出口，比如不淮賣給中國的商品，香港仍可以進口。

香港工商界政黨自由黨的黨魁鍾國斌說，香港與美國貿易關係密切，如果美國有任何制裁香港的動作，必然影響甚大，對經濟有很大打擊。他相信美國會視「港區國安法」內容，決定如何回應，認為如果美國針對香港提升關稅的實質影響不大，但如果美國針對金融業，將會令經濟有更大挫折。

最多人相信，美國的制裁主要是取消或凍結香港的單獨關稅區地位，這對香港有沉重打擊。

香港貿易發展局研究部環球市場助理首席經濟師陳永健說，如果美國取消單獨關稅區，將香港等同於中國城市，那麼美國對中國的貿易措施將會與香港看齊，包括反傾銷、反補貼等，香港都受同樣對待，同時美國會否對香港實行出口管制，例如一些民用與軍用均可的產品，能否仍取得美國出口證到香港，是未知之數。

香港經濟界認同，一旦有制裁措施，最沉重打擊是香港的聯繫匯率制，即港幣與美元掛鉤。聯繫匯率制的運作，港幣跟美元掛鉤的機制，是香港成為金融中心的重要保障，這一制度也寫進香港基本法，不容改變。

美國會否從聯匯制度入手制裁，有不同看法。瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師張建泰認為，只要香港有足夠外匯儲備，便能保證聯繫匯率制度，港幣與美元可繼續掛鉤。兩種貨幣掛鉤，一般情況不用另一個國家同意，只要有足夠外匯便可保證貨幣繼續掛鉤。

但有經濟學者指出，美國要逼香港聯繫匯率制度脫鉤，美國完全可能拒絕失去自治地位的香港，繼續利用美元支持聯匯制度，與美國國會議員有往來的香港眾志常委羅冠聰說，美國會宣布暫停香港獨立關稅區地位，亦可能會援引《國際緊急經濟權力法》，禁止對港外匯交易等，令北京改變對港方針及政策。如果這樣，港幣必受衝擊，香港金融體系也會大地震，港幣與風雨中的人民幣掛鉤成為一個選項。