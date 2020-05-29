美中博弈 兩岸關係更僵

中共繞過香港立法會，直接由全國人大常委會授權並制訂港版國安法，不僅為香港社會投下震撼彈，也使美中關係惡化，而美中台三邊關係連動，尤其現在蔡政府涉外決策往往以華府馬首是瞻，美中對抗加劇，兩岸對立也更尖銳，僵局更僵。

針對中共制訂港版國安法，美國第一時間就發出警告並迅速出手反制，美國務卿龐培歐昨向國會認證，香港不再足以享有美國法律1997年7月前賦予香港的同等待遇，中共外交部駐港公署隨即發出嚴厲批判，痛斥美方「蠻橫之極、無理之極、無恥之極」，對香港事務和中國內政赤裸干預，對國際法和國際關係基本準則粗暴踐踏。在川普爭取總統連任大背景下，美國反中聲浪必然高漲，美中關係更形惡化。

美中台三邊關係連動，互為影響。民共兩黨無互信，兩岸僵局未解，520後台海情勢更緊張，蔡政府許多涉外決策緊跟美國步伐。像是美國上周才警告北京勿制訂港版國安法，反制的具體做法都還沒出爐，蔡英文總統就在臉書宣告，我方可能停止適用港澳條例，明顯是與美國齊一戰線對抗中共。

然而，美中畢竟是全球性大國，美中之間玩轉的大國博弈，背後有豐沛國力做後盾，台灣有多少實力和能量站上第一線？又有多少本錢成為華府抗衡北京的一張牌？