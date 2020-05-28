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港版國安法僅1票反對！疑似投票人身分曝光 本人回應了

聯合新聞網 / 綜合報導
中共全國人大通過港版國安法，1票反對6票棄權。圖／美聯社
中共全國人大通過港版國安法，1票反對6票棄權。圖／美聯社

中共十三屆全國人大會議28日舉行閉幕會，並以贊成2878票、反對1票、棄權6票，高票通過「港版國安法」的立法授權。許多網友紛紛好奇唯一投下反對票的人是誰，有大陸網友在微博爆料，疑似是港區全國人大代表田北辰，但田北辰澄清，真的不是他。

中共十三屆全國人大三次會議28日下午3時舉行閉幕會，表決各項決議草案、法律草案和決定草案，其中一個議程是表決「港版國安法」草案。最後在參加的2885位代表當中，贊成有2878票、反對1票、棄權6票，正式授權人大常務委員會建立「港版國安法」，接著「港版國安法」將進入立法程序，預計最快8月就會通過，並在香港實施。

香港特區行政長官林鄭月娥也發出聲明表示，「港版國安法」是為了防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法分子，維護香港的繁榮穩定，讓「一國兩制」行穩致遠，重申不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由。

另外，這次人大會議出現意外插曲，就是大會中居然有1人投下反對票，不少大陸網友猜測投下反對票的疑似是港區全國人大代表田北辰，紛紛留言「這還能當人大代表？」、「潛藏在香港立法會的反中老狐狸終於在人大會議決議的關鍵時刻現了原形」，不過也有網友說「不允許有反對的聲音？」、「為什麼投反對票你們就要罵他？不就是民主嘛！不能說投反對就是壞啊」。

不過田北辰接受媒體採訪澄清，自己當時是投贊成票，田北辰解釋，他起初覺得香港自行立法，維護國家安全會比較好，但眼見國歌條例草案在立法會一再拖延，認為香港要針對國家安全自行立法變得不太可能，而且疫情過後，街頭又開始出現示威活動，他覺得「香港不能再亂下去了」，因此需要維護國安的法律，由國家立法，是「沒有辦法中的辦法」。

港區全國人大代表田北辰被網友爆料投下唯一反對票，田北辰澄清，香港目前要針對國家安全自行立法越來越不可能，他為了香港穩定，投的是贊成票。 圖翻攝自香港明報
港區全國人大代表田北辰被網友爆料投下唯一反對票，田北辰澄清，香港目前要針對國家安全自行立法越來越不可能，他為了香港穩定，投的是贊成票。 圖翻攝自香港明報

港版國安法 全國人大 立法會 一國兩制

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