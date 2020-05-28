「港版國安法 」夢魘 港人嘆：難逃移民宿命

順民丶暴民丶移民……這是香港人在北京高壓統治下的「新三民主義」。

經歷近一年的抗爭運動洗禮，許多港人對於去留猶豫不決，但港版國安法壓垮了最後一根稻草，「一國兩制」敲響喪鐘，將這一波移民潮推上新的高峰，移民瞬間成為搜尋引擎上的熱門詞。

中產菁英避走紐西蘭

現年42嵗的土木工程師Jason Lee是香港典型的中產菁英：接受西方教育，成為專業人士，有車有房，本來和太太及1歲半的兒子過著安穩的生活，但鑑於香港局勢，一家三口明年初將移民紐西蘭。「半年前去紐西蘭探朋友，有刻意順道看房子，認真考慮要不要走。當時是想著長遠計劃，等兒子讀完小學丶學好中文才去，但這半年的變化令我們不得不提早去。」

這半年，他有認識的人被捕，也看到教育制度越趨政治化丶愛國化，身為人父憂心忡忡。「一條歷史題也要閙大，將來的教育是否只能有一種答案？《國歌法》為什麼要逼人洗腦丶要愛國丶要接受某種身份認同和意識形態？」

原以為情勢已夠壞，誰知還突然殺出國安法。「今日開車，看到有些行人天橋掛了親中派的紅色橫幅，好像去了大陸。標語說支持國安法丶身有屎才會反對，用粗俗的字眼罵香港人。那一刻我在想，為什麼香港人不幫香港人？這是否就是香港的未來？」他坦言自己一走了之，對走不了或選擇留守抗爭的人存有罪疚感，卻又無可奈何。「離開是否解決到問題？我心裡清楚不是，我只是在逃避，但除此以外又可以怎樣？」

二次移民：重演父母命運

諷刺的是，這已不是他第一次遠走他鄉。

上世紀八十年代中英談判香港前途，引發信心危機，1989年六四事件進一步加劇港人對中共的恐懼，觸發「九七移民潮」。1980年至95年約有60萬港人移民外地，相當於人口的一成，單單在1987至95年的8年間人數更多達46萬，主要目的地是加拿大、美國、英國、澳洲、新西蘭及新加坡等英語國家。

Jason就屬於該批移民大軍，1992年他還沒念完中三就隨父母移民到紐西蘭，直至2000年他大學畢業，一家人評估香港回歸後變化不大丶平穩過度，便又舉家回流香港。

他在香港發展事業，成家立室，現在卻要帶妻兒二次移民回到紐西蘭。「我父母30年前看不透香港前途而走，30年後輪到我因為同一個原因而走。香港人好像不斷在重復上一代的抉擇，逃不過移民的宿命。」

歷次移民潮為「躲共產黨」

宿命難逃，也許是因為與共產黨僅一河之隔。二戰後香港每次移民潮都聯繫中共政局：第一波是1967年六七暴動，親共左派發動歷時9個月的暴力鬥爭以圖推翻港英政府；第二波是八九十年代的九七移民潮；第三波是2014年雨傘運動（又稱佔中）到去年反送中示威。

九七移民潮伴隨而來的是回流潮，以加拿大為例，當地統計數字顯示1996年至2006年間，加籍華裔港人回流人數達44,710人。但最新一波移民潮，港人還會回流嗎？

新一批移民一去不返

「我們英屬年代出生的人，眼睜睜看著香港倒退丶淪陷，什麼都做不到。現在香港都沒了，我們也回不了頭。」現年41歲、已移民加拿大的媒體人Sam Lung對德國之聲說。

他是這波移民潮的先行者，2014年雨傘運動在示威現場「零距離」目擊警察打示威者，令他決心搬離香港，籌備2年後在2017年帶著太太和兩個小孩搬到溫哥華，「我走的時候已經知道香港很快玩完，但仍估計會有10年，沒想過不消3年已經徹底毀滅」。

他在溫哥華接觸很多加籍港人，不少人回歸初期曾回流返港，近年因應局勢又回到加拿大。「回歸初期大陸經濟開始起飛，很多商機，香港人回去發展很多機會，但現在大陸經濟成熟了，香港人被邊緣化，有錢也不會給你香港人賺。」他說，回歸初期回流的那批港人從來是出於經濟原因，而不是政治原因，「現在經濟誘因沒有了、政治又惡化，自然要走。」

無論哪一代香港人，政治終究是共同恐懼。Sam Lung形容自己是「難民二代」，上一代因為文化大革命逃難到港，父親70年代從澳門游泳十多個小時來港，母親從經深圳河下來。「香港大部分人都是難民後代，自小對共產黨就很抗拒，難以接受，近十年八年很多人說接受丶開始護旗，其實大家心照，他們都是因為生意丶要賺人民幣才這麼說。」

習上台後鉗制意識形態

香港人一向被指功利主義丶政治冷感，但近年政局發展超出很多人的底線，Sam Lung也徹底失望。他在香港任職體育記者和主持，2008年北京奧運，他說自己和許多香港人一樣「差點沉醉於大國崛起的中國夢」，但同年發生《零八憲章》和毒奶事件等，讓他從夢中醒過來。

至2012年習近平上台丶梁振英當選特首，香港爆發「反國教」運動，他第一個孩子剛好在那年出生，教育議題讓初為人父的他更加緊張，也意識到未來走向不樂觀。「新官上任三把火，你要看他是哪三把火，以前曾蔭權一上場是搞經濟丶地產，但梁振英一上場是立即推國民教育丶搞意識形態，很有中國特色，那一刻我就覺醒了。」

接下來的數年，他形容香港人是「每一日都被人強奸」，政策上丶意識形態上都被北京牢牢鉗制。2014年雨傘運動是最後一根稻草，他看到北京高壓剝奪香港民主丶人權和自由，認定香港未來悲觀，為了孩子決心移民。「到了50年大限，我子女30多歲正值壯年，我不想賴下他們面對。」

「港人會像猶太人」

但連根拔起，談何容易？Sam Lung說自己努力融入新環境，但心仍在香港，去年6月初反送中爆發時他剛好回港公幹，參與並見證百萬人大遊行及6月12日立法會外警方鎮壓。回溫哥華後的數個月，他天天追看新聞及現場直播，心裡著急卻只能隔岸觀火。「兩地有15小時時差，我每日看直播看到半夜，第二日很早起來上班，回家又繼續看，這一年都沒停過。首先是心痛，第二是很憤概，為何高官、警察都是香港人，要出賣香港？」

他定居加國後開設YouTube頻道，內容包括介紹移民心得，有香港抗爭者會罵他「逃兵教人走」，損害運動的團結性。他表示理解這種控訴並「由得他們罵」，但直言每個人成本不同。「我們這種年紀上有高堂下有妻兒，不可能與年輕人上前線勇武抗爭，只能夠說，每個人崗位不一樣。」

他給自己的定位是「加港人」（Hong Kong Canadian），希望盡力在外地傳承香港文化，除了在YouTube經營廣東話頻道，也與溫哥華的大學合作辦廣東話課程。「或者以後我們會像猶太人，『香港』變成一種人，不是一種地方。我只能夠寄望香港人散落世界各地，也可以保持住我們的精神和價值，繼續為我們的信念發聲。」

【 本文章由德國之聲授權提供】