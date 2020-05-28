德國之聲專訪／美對港評估結果 再次挑起中美爭端

古舉倫：國務院主要是根據《香港人權與民主法案》的規定，評估香港現況是否符合美國法律下讓香港成為全球金融樞紐的特殊待遇。在評估過程中，美國國務卿必須要針對香港各方面的現況做出評估，便以此來判定香港是否仍保有高度自治。

與1992年的《美國－香港政策法》（Hong Kong Policy Act）相比，這是一個非常鉅細靡遺的要求。然而，評估結果也不代表美國與香港的關係會立即發生改變，因為當國務院向國會報告評估結果後，美國總統將決定他想終止哪些與香港有關的法令或協議。

所以即便美國國務卿蓬佩奧昨天已表示，他評估香港不再擁有高度自治，這個消息只是替川普做出最後決定來做準備。

德國之聲：根據過去幾個月美中雙邊關係的發展，你認為華盛頓會優先考慮取消哪些香港所享受的特殊待遇？

古舉倫：川普有非常多選項，但我認為他最先會做的是考慮取消香港目前所享有的特殊關稅待遇。一旦川普取消香港的特殊關稅待遇，往後香港出口到美國的貨物會被視為中國出口到美國的貨物。

另一方面，川普也可能考慮更改美國對香港實行的出口管制。出口管制以往是限制美國出口特定科技產品到特定國家，而對美國來說，把針對中國制定的出口管制法令套用到香港是非常容易的。如果川普做了這個改變，往後被限制不能出口到中國的科技產品或其他貨物，也都不能出口到香港。更改香港的出口管制條件對川普來說，可能是最容易達成的。

第三個川普可以考慮的是終止美國與香港的雙邊引渡條例，因為美國可以假設如果「港版國安法」正式實行後，香港或許便不會完全遵守引渡條例。除了上述三點外，美國與香港之間還有一些與稅務或貨幣相關的協議，所以美國仍有其他的選項可參考。

各界需要了解的是，美國與香港之間的關係並不是非黑即白的概念，因為美國總統有權力選擇他想從哪幾個方面更改美國與香港的關係。

德國之聲：那您認為國務院昨日公布的評估結果會對香港造成什麼樣的影響？

古舉倫：我認為評估結果對香港的政治影響大過於經濟影響。因為從政治上來說，美國做了一個很大幅度的調整。1992年以來，美國與香港之間的關係一直維持一個固定的狀態，從未發生任何重大改變。所以我認為國務院此舉，政治上的象徵性更重。

這個結果可能改變美國人對香港的看法，也可能讓原本打算繼續在香港耕耘的外國企業重新考慮。但在美國未宣布他們會對與香港的關係做出哪些改變前，我們很難預估這整個事件對香港經濟帶來的衝擊。然而，我可以想像任何原本希望在香港擴大營運的公司，重新思考這個決定。

德國之聲：美國此舉會使中美爭端再次升級嗎？

古舉倫：美國與中國之間目前似乎不存在任何協商或是溝通。在經歷過去幾個月的爭端以及昨天國務院公布的評估結果後，中美恐怕很難在貿易談判上達到任何進展。我預期中國會針對國務院的評估結果做出回應，而中美兩國間的爭端也會再次升級。

過去幾個月來，每件事情都變化得非常快，所以如果中國近期宣布他們不願履行貿易協議，我也不會感到意外。我認為川普會選擇拉長他的決策時間，也就是說，他不會馬上做出任何會大幅度改變美國香港關係的決定。

這種做法會讓中國有更多時間去軟化他們的姿態。在我看來，國務院發布評估結果是啟動川普的決策過程，但這不代表川普會馬上做出重大決定。事實上，川普能決定何時去改變美國與香港之間的關係。但總的來說，我認為香港現在陷入了困境，我也不清楚他們能如何脫離這個困境。

古舉倫是美國霍夫史特拉大學法學院的教授，專門研究國際法與憲法。

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