回應港版國安法 商務部長羅斯：川普有「整套」選項

商務部長羅斯(Wilbur Ross)27日就中國「港版國安法」立法問題，在福斯財經新聞網(Fox Business Network)「與瑪莉亞共度早晨」(Mornings with Maria)節目中表示，「川普有一整套選項」，讓北京付出代價。

白宮認為中國強推港版國安法，等於結束香港的一國兩制，自由民主將不復見；羅斯表示，目前白宮方面正著手研擬對策，評估將如何做出適當回應。不過他目前不願預測川普的回應，表示無法斷言總統是否將撤回美中第一階段貿易協定。

他說：「我們不應該跑在總統前面，現在的情勢非常複雜，有許多條件和考量必須平衡。我們的心與香港人民同在，最終的回應方式決定權握在總統手上。」

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)本日也宣布，已向國會報告香港已失去自主權。但英國皇家國際事務研究所(Chatham House)駐港高級顧問夏添恩(Tim Summers)對美方施壓的效果持負面看法，表示中國不會在香港議題上會有任何改變或讓步。

澳洲羅伊國際政策研究院(Lowy Institute)學者娜塔莎‧卡薩姆(NatashaKassam)則認為，川普可能撤回部分香港特殊待遇，「這是最有可能的選項之一，但我必須承認，我對此並不樂觀。」

夏添恩認為，白宮向北京施壓的同時，也承受巨大壓力，「如果美方祭出撤回香港特殊地位等大動作，我將感到非常意外，美國有太多經濟利益牽連其中。」

根據聯邦人口普查局數據，美國去年雙邊貿易中，香港貢獻最大順差，達261億美元；香港工業貿易署數據顯示，香港2018年是美國紅酒第三大出口市場、牛肉第四大出口市場和所有農產品第七大市場。

而赴港免簽旅行恐會改成嚴格的中國簽證規定，進而阻礙商務旅行；根據美國商務部數據，截至2018年，美國在香港的直接投資約825億美元，當年增加12億美元。