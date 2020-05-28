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國歌法二讀 香港立法會上演拉布、否決角力

世界日報 / 香港新聞組╱香港28日電

立法會昨日恢復二讀審議「國歌條例草案」，在代主席李慧主持會議期間，反對派拉布抗議，兩次要求點算法定人數，多次提出休會，3名泛民派議員提出臨時動議，要求大會先行討論港版國安法相關事宜及警方執法問題，但都被主席梁君彥否決，草案隨即進入辯論。

綜合媒體報導，梁君彥昨天說，將會預留30個小時處理「國歌條例」草案，預料6月4日可以三讀表決。

報導指出，泛民議員過去曾阻撓立法會內務委員會選舉主席，目的是不讓內委會選出主席，而內委會沒有主席主持會議，就無法按照程序把草案提交大會恢復二讀辯論。

不過，梁君彥上周指示親建制派議員主持內委會會議並選出同陣營的李慧為主席，其後內委會通過草案提交大會恢復二讀。

文匯報報導，「國歌法」昨日在立法會進行二讀審議，至少20多名建制派議員前晚在立法會留守過夜，準備出席昨天的會議。昨天會議甫開始，公民黨議員陳淑莊、公民黨的大律師郭榮鏗、人民力量議員陳志全先後動議休會，要求就港區國安法等進行辯論。後來都遭梁君彥否決。

據報導，由於二讀辯論昨天仍未完成，會議今天繼續，估計可完成恢復二讀階段，及進入全體委員審議階段，合併審議主體條文、附表、修正案，預計可於下周表決。

港版國安法 全國人大

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