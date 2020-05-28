「港版國安法」危機感更甚97 港人掀移民逃難潮

「港版國安法」引起香港人強烈反彈，甚至掀起移民潮。據香港移民業者表示，現在香港人申請海外移民，比1997年香港回歸前夕的移民潮還要洶湧，甚至誇張地形容香港人現在「雞飛狗跳」。

德國之聲報導，香港政府去年修訂「送中條例」後，已掀起一波港人移民潮，不過隨著人大即將表決「港版國安法」草案，這波移民熱潮進一步升高。據悉，國安法宣布當晚，「移民」兩字在谷歌上成為熱搜詞，飆漲4倍以上。

現年30歲任職傳媒的Josephine對德國之聲說：「以前想走是為了出去開眼界、讀書進修，現在走是走難（逃難），我從沒想過香港人有一天會變成難民。」她說國安法對傳媒的威脅特別大，公司裡不論年齡背景職級，無不在討論移民。

中央社報導，一名不認同體制的前港警認為，港人抗爭前景黯淡，「打不了警察，更打不了解放軍」。自己預備年底遠走他國，「最終我們每個都只會是『曾經的香港人』」。

前港警說，北京繞過香港立法會強行立法，違反「50年不變」的承諾，揭示香港將邁入「一國一制」。「香港人和世界總得要清醒，不要再被『人民幣』蒙蔽雙眼」。

面對黯淡的未來，前港警表示，自己已決心遠走他鄉，預計9月將離港前往加拿大辦理移民手續。因為害怕返港受到中共壓迫，他感嘆，「這次走了，就不能回來」， 「其實跟難民沒兩樣」。

另據文匯報報導，「香港各界撐國安立法聯合陣線」近日發起連署行動，在網上及街站收集市民簽名，支持港版國安法立法。至昨晚12時，網上已有逾74萬人連署，而街站簽名於前晚已突破73萬，意味最少有近150萬人簽名支持港區國安法。

同日，香港研究協會公布的最新民調發現，52%市民支持實施港區國安法。紫荊研究院日前公布的民調更指，有57.7%受訪者對人大就港區國安法作決定表示理解，反映訂立港區國安法符合主流民意。