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港高中復課首日 學生「和你翻」活動、靜坐…籲勿放棄抗爭

世界日報 / 香港新聞組╱香港28日電

香港高中生停課四個月後昨日復課，荃灣有中學生組織發起「和你翻(返校)」活動，約10名學生到場響應，有學生戴上「豬嘴」、手持「光復香港 時代革命」旗幟，步行回校期間高呼口號，籲勿放棄抗爭。

明報報導，5名李城璧中學學生響應活動，以8人一組步行回校，並於校服外穿黑衣及戴「豬嘴」；傳統名校聖保羅書院在課堂開始前，約有30名學生在校門外靜坐，表達對「國歌法」二讀、以及北京人大繞過香港立法會直接頒布港版「國安法」的不滿。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學中三生東仔（化名）表示，已簽家長信請事假罷課，說自己沒能力上前線，希望透過行動向前線抗爭者表達支持。

另據大公報報導，多名身穿校服的學生昨日因涉嫌藏有攻擊性武器被捕，學界憂慮近日再有人藉故煽惑學生上街，呼籲各學校明確與暴力割席，更不容他人利用學校名義煽動學生違法。

港版國安法 全國人大

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