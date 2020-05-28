控制香港只是開始！中國不再為自己的獨裁愧疚，下一步是什麼？

摘要 1.北京推動港版國安法，和中美對抗脫不了關係，香港成了這波中美新冷戰中的一線戰場，未來廝殺的場域恐怕還會延伸到台灣或南海等東亞地區。 2.中國在這個時間點推動港版國安法，其實是雙輸的舉措，只會毀了自己與西方世界的橋樑，但由於中美交惡的壓力，助長習近平的民族主義策略，造成現在的局面。

北京政權在「兩會」期間公布，會將「國安法」直接插入《基本法》附件，等於是未經香港立法會，直接加大北京對香港的控制，在香港和世界政局投下震撼彈。

中國面對金融戰，對付香港只是「起手式」

事實上，北京推動「國安法」，和中美對抗息息相關。《金融時報》（Financial Times）報導指出，美國「脫中」行為在這波大流行中，沒有停過。除了華為禁令之外，納斯達克也要求在美國上市的中國企業，得遵守美國會計準則，中國企業的美國集資夢，幾乎夢碎。

美國首先出手，在金融場域引戰，斬斷中國金脈。疫情爆發以來，世界各國發現過度依賴中國供應鏈的弱點，美國在其中積極主導生產鏈重構，許多製造業已經移師印尼、越南等新興國家，外資也紛紛退場，「中國製造」陷入窘境。

「中國的好鬥不只是說說。」美國助理國務卿威爾斯（Alice G. Wells）在華盛頓的電話會議上表示。

根據《紐約時報》（The New York Times），除了對付香港，中國在最近幾週挑釁行動頻頻，在東亞地區展示自己的經濟、外交和軍事實力。

上個月，中國軍隊在印度邊界，就發生兩次衝突，雙方都派出增援部隊，兩造處在開戰與否的恐怖平衡中；北京也譴責了台灣總統蔡英文的連任就職典禮，談到統一台灣議題時，還刻意去掉了「和平」一詞。

4月份，中國設立了兩個新行政區，管理自己在西沙群島和南沙群島的島嶼。中國海軍還表示，已在永興島（Woody Island）的沙灘上成功地種植蔬菜，將有助於為越來越多駐紮在那裡的軍隊提供食物。

面對美國各種逼迫，中資在世界上日漸被封殺，北京不想世界體系繼續把香港做一個政治槓桿的窗口。《外交家雜誌》（The Diplomat）分析，長久以來，香港一直是地緣政治的緩衝區，成了這波中美新冷戰中的一線戰場，未來廝殺的場域恐怕還會延伸到台灣或南海等東亞地區。

大陸人大宣布制訂「香港國安法」，圖為去年香港反送中運動。法新社

國際對中國獨裁只敢噤聲，加強中國信心

國際社會經常對中國穩步控制香港的努力表示反對，但並未採取過真正的懲罰措施。面對此次中國大手伸入香港，各國一如往常的噤聲。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，歐洲、澳洲和加拿大的聯合聲明表示，尊重中國和香港一國兩制的模式；歐盟外交安全政策發言人巴圖·恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）在推特上寫道，歐盟重視「一國兩制」原則。目前為止，也只有死對頭美國，其兩黨議員表示，該國會祭出懲罰條款，以及重新審視是否持續給予香港特殊地位、讓西方企業退出香港這類「經濟制裁」。

「國際上的阻力太弱了！北京是在賭外國政府只敢繼續發聲，不敢採取行動。」聖母大學（University of Notre Dame）政治學家許田波（Victoria Hui）說。

國際輿論「只出一張嘴」，讓習近平不再理會國際社會對中國國內外行為的憂慮，牛津大學中國研究中心（University of Oxford China Center）主任米特（Rana Mitter）告訴《紐約時報》，中國經濟規模已經大到可以制衡其他國家，導致它變成一個「不再為自己的獨裁愧疚」的國家。

因此中國有了可能引發武裝衝突的更大膽量。不只香港，中國軍隊對台灣進行威脅也已是常態，迫使台灣軍方緊急出動戰機和軍艦。

中美交惡火上澆油，助長習近平的民族主義

《外交家雜誌》指出，中國在這個時間點推動港版國安法，其實是雙輸的舉措，只會毀了自己與西方世界的橋樑，對目前相對脆弱的中國經濟徒增壓力。

但由於國內經濟低迷，「維持國家穩定」的聲浪不斷，加上全球經濟脫鉤、對中國處理COVID-19不當的批評不斷，最後是中美交惡的壓力。這段時間，川普政府採取相當多針對中共政權的行動：對貿易和技術的限制措施，稱讚蔡英文總統的就職，甚至還紀念了第11世班禪喇嘛失蹤25週年，處處與其作對。

北京航空航天大學法律教授田飛龍接受《紐約時報》採訪表示，美國其實不斷在過程中火上澆油。中國當前面臨「內憂外患」，其領導人習近平抓住民族主義的做法，用盡辦法安撫民心。

掌權7年的習近平一直在追求中華民族的「復興」，香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）告訴《紐約時報》：「以前會覺得中國要先提升自己的軟實力，在世界體系中謹慎行事。但自從習近平上台後，就不再是這樣了。」

習近平此次強推港版國安法，也等於表態，他認為是外國勢力不斷侵犯中國的國家安全，「香港是一個破壞中國國家穩定的因素。」高敬文說。

（參考來源：Financial Times、The New York Times、The Washington Post、The Diplomat）

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