港版國安法掀逃難潮？港女自訴「不想移民台灣」

中共在人大會議上提出港版國安法，引爆大規模示威活動，也促使不少港人興起想移民的念頭，台灣成為最佳選項之一。卻有一名香港女性在論壇發文，澄清她並不想移民台灣，並講述她的理由。

反送中風波未平，中共本月頒布港版國安法，引起香港人極大反彈，今年前3月有逾600港人申請來台居留，國安法推出後，香港移民顧問接獲大批港人詢問移民台灣事宜。近期Google搜尋關鍵字趨勢也顯示，查詢「移民」和突破中國網路防火牆的「VPN」搜尋量同時上升。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指出，港人擔憂自由遭打壓，可能會加快移民趨勢。

卻不是每個香港人都想移民，一名香港女子在Dcard發文表示，香港確實快淪陷了，但她和一般香港人不一樣，「我不想移民去台灣！」。她解釋並不是台灣不好，她也喜歡台灣的風土民情，但考量到事業發展，台灣不是一個選擇。

該港女表示，請台灣人不要再把香港人看成一個樣，都是自私自利、沒禮貌和沒文化，她反對針對香港難民，雖然移民政策應該要有，但必須有一定的門檻，別把台灣這寶島看成後門。她指出「今日香港，明日台灣」是指一國兩制，希望台灣人守護民主自由，「我們香港黃泉之下再見」。

不少台灣網友也贊同她的意見：「移民台灣也有需要抗共的風險，台灣不是首選」、「我國仍在中共武力威脅之下」、「如果不是台灣的政治環境很複雜，我們也會歡迎香港的朋友移民」、「有能力的話還是移民其他國家吧」，也有不少人為香港打氣，希望他們走過這次風暴。