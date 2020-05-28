是否會直接丟下震撼彈？ 美國如何反制香港國安法

(德國之聲中文網) 根據路透社取得的消息，在美國國務卿宣布香港自治不再後，接續措施嚴厲的程度會取決於香港國安法最後確定的內容，以及中共接續如何以國安之名介入香港事務。

首先，目前仍不確定川普是否會直接丟下震撼彈，剝奪香港自二十多年前英國統治結束以來美國賦予香港的特殊經濟地位。在這個爆炸性選項之外，美國可能如何反制香港國安法。

1.全面性制裁

兩位熟悉此事的人士告訴路透社，美國最可能采取的初期步驟是對參與執行擬議立法的中國官員、政府和安全部門及公司進行制裁。

美國負責東亞事務的助理國務卿史迪威(David Stilwell)說，美國可能采取的應對措施有可能是 「全面性的」，包括簽證和經濟制裁。他沒有詳細說明，但表示將調整措施以減輕對香港人和美國企業的影響。

2.暫停香港對美國出口的優惠關稅稅率

三位消息人士告訴路透社，另一個正在考慮的方案是暫停香港對美國出口的優惠關稅稅率。他們說，這樣的行動可能會將香港的商品置於川普對中國大陸出口的商品征收的同樣關稅之下。

3.加強打擊在港與在美中企

美國國會的一名助手說，華盛頓也有可能會對在香港設立合法的中國公司采取更嚴格的措施，對在美國市場上進行貿易的中國公司進行更嚴格的注冊審核。

美國企業擔心華盛頓對香港的承認會有任何變化，因為在香港，主要公司享有進入中國和東南亞市場的權利，雙邊貿易在經濟的各個領域，從葡萄酒到金融服務，都在香港蓬勃發展。川普將有權酌情廢除香港的所有特權，部分或全部廢除。

目前還有一種說法是，川普可能會給中國設定一個最後期限，幾個月甚至一年後，讓中國改善香港的政治局勢，否則將面臨失去香港的特殊地位。但目前還不清楚這一想法是否獲得支持。

北京方面不斷重申，香港的高度自治沒有受到任何威脅，並表示會反擊任何外國干涉。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社)

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