龐培歐報告香港自治不再 川普的下一步是什麼？

美國國務卿龐培歐周三 (5月27日)向國會表示，香港不再符合美國法律規定的特殊地位。這項決定可能會對香港國際金融中心的地位造成嚴重打擊。

龐培歐說，中國從根本上破壞了香港的自主權，以至於他不能支持香港持續擁有1997年以前的特殊貿易地位。

龐培歐說，中國實施新法例的計劃 「只是一系列從根本上破壞香港自治和自由的行動中的最新行動」。

他說:「今天，沒有一個合理的人可以斷言，鑑於當地的事實，香港保持高度自治。」

他表示已向國會證明，香港不再值得根據美國法律特別對待，「就像1997年7月之前美國法律適用於香港的方式一樣」，當時英國結束了對香港的管治，將其歸還中國。

接下來看川普

中國的香港國安法草案引發抗爭，現在將由美國總統川普決定是否終止香港享有的部分或全部的美國經濟特權。

雖然龐培歐在聲明中沒有提出任何建議，但川普有一長串可能的應對措施，包括簽證和經濟制裁，美國國務院負責東亞事務的助理國務卿斯蒂爾韋爾(David Stilwell)告訴記者。

熟悉此事的人士告訴路透社，川普政府正在考慮暫停對香港出口美國的優惠關稅稅率，作為應對中國計劃的一部分。

其中一位不願透露姓名的消息人士稱，川普還可能選擇對參與執行新法規的中國官員、政府實體和企業進行定向制裁。

川普已經在貿易和新冠病毒疫情問題上與北京交惡。他在周二曾表示，華盛頓正在制定強有力的應對措施，並將在本周結束前宣布。

香港街頭抗議不休

周三，反對國歌法以及國安法的香港示威者持續上街。警方發射催淚瓦斯、水炮和胡椒彈。在數千位抗議者中，香港警方共逮捕了360人。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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