國安人士：習近平恐對台再提「地動山搖」說

外交部長吳釗燮昨天接受美國福斯新聞專訪時，被問及中國是否會在這段時間對香港或台灣採取軍事行動表示，「我們也擔心中國可能對台採取軍事行動」。國安相關人士透露，目前印太周邊的國家，不約而同調整軍事部署，多國安全系統也掌握，北京政府可能在近期出現衝擊區域穩定的單邊行為或言論。

中國大陸在香港強推「港版國安法」，中國全國人大今天將對「港版國安法」草案進行表決，國安相關人士說，現在主要國家間盛傳，中國國家主席習近平可能會在廿九日兩會後的聯組會議，有針對台灣的相關單邊言論，如同在二○一五年兩會時提及「地動山搖」之說。

該人士指出，根據多國安全系統掌握，在國際間一片對中國、世衛處理疫情不滿情緒高漲之際，或基於內部維穩，例如經濟出現多年來首見的大幅負成長，或具體回應國際間譴責聲浪，預判非民主體系的中國政府可能會出現各種如「港版國安法」等衝擊區域穩定的單邊行為。

對於中國強推港版國安法，國安幕僚表示，去年香港區議會選舉結果，民主派大勝，使得今年九月立法會選舉情況不難預料，然而這不會是北京方面樂見的結果，也必然要出手，因此，早已研判在兩會時就基本法或以其他方式來處理，以避免內部控制的危機；若非新冠肺炎疫情，兩會早在兩、三個月前就召開。

他表示，香港國安法的制定，本質上就是變更香港在國際、也包括在兩岸的特殊地位，原本專制的中國大陸，對全世界、乃至於在兩岸之間的這一道緩衝，就消失了，這也是總統在臉書提到「我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起」，意在提醒中國大陸這樣的改變，將徹底改變香港在國際、兩岸的定位，呼籲北京收回成命。