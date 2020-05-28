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專訪香港立法會議員 楊岳橋：國歌法破壞香港自治

德國之聲 / 德國之聲

德國之聲：我們現在連線楊岳橋，他是香港立法會議員、泛民主派的公民黨主席。感謝接受我們的訪問，楊先生，您如何看擬議中的國歌法？

楊岳橋：簡單地說，民主派陣營一致反對這部備受爭議的國歌法。我們認為，不能用規定或限制讓人們尊重一首國歌或一個國家。尊重是要爭取來的，而不是制定一部法律來讓人尊重你。

德國之聲：《國歌法》是北京為在香港實施一部全面的、影響更為深遠的國家安全法作的准備。您認為這會帶來什麼樣的後果？

楊岳橋：這會削弱香港的立法權，它並不經過香港立法會。實際上，用"強加"（impose）這個詞是准確的，因為北京沒有征求香港民眾的意見，只是說你們得接受。更重要的是，這部備受爭議的國家安全法會削弱香港的高度自治、以及保障香港成功的自由。

德國之聲：如果北京執意要對香港施加更多控制，你們有任何可能來阻止嗎？

楊岳橋：在實際操作上，要阻止北京在香港強推這樣一個立法步驟可能很困難。但另一方面，香港人不會停止抗爭。我們不會就這樣妥協，或者輕言放棄。過去一年裡，我們目睹了成千上萬香港人走上街頭，反對受到爭議的逃犯條例。今年，在涉及國安法的時候，人們同樣表達了憤怒。顯然，人們不會放過發聲的機會。更重要的是，香港不是中國的一個普通城市，它是一個國際金融中心。我們正在盡所有可能告訴全世界，讓全世界了解並支持香港。

德國之聲：我們看到一些警察在街頭與示威者沖突的畫面。同時聽到香港大舉增加警力的消息。警察包圍了立法會，盤查行人，甚至使用了胡椒彈。您對香港警察采取全面鎮壓的擔心有多大？

楊岳橋：非常大。根據新聞報道，今天有超過3500名警察出動。在立法會大樓周圍，我親眼看見大量警員和防暴警察。可是，這是人民的議會--至少理論上是。警察試圖阻止人們接近立法會。這是什麼樣的政府和議會？如果說他們想要通過國歌法，想要贏得人們的尊重，那這種做法完全是背道而馳。

德國之聲：鑑於中國在國際舞台上的重要地位，您對香港能獲得其他國家的援助有多大信心？

楊岳橋：最終要看每個國家和它的人民是否願意為香港發聲。這不僅僅是涉及到利益的問題。我知道很多國家，包括德國，有很多國民生活在香港，在這裡也有投資，但事情不僅關系到這些。香港長期以來都是自由世界的一員。我們分享同樣的價值觀，同樣的自由。如果中國要剝奪香港的自由和價值觀，我們期待世界其他國家能為我們發聲。

德國之聲：楊先生，感謝您今天與我們對話。

本文章由德國之聲授權提供】

港版國安法 全國人大

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