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「香港人道援助專案」怎落實？ 陸委會：依政府主導四項原則

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蔡籲中共懸崖勒馬 政院專案小組對港人道救援

聯合報 / 記者丘采薇、國際組／台北報導
香港鎮暴警察廿七日在中環逮捕一名抗議國歌法二讀的示威者。（路透）
香港鎮暴警察廿七日在中環逮捕一名抗議國歌法二讀的示威者。（路透）

中國人大今天將審查港版國家安全法，蔡英文總統昨天呼籲中國政府懸崖勒馬，不要違反對香港人民「五十年不變、港人治港」的承諾。她也表示，將由行政院組成專案小組，對於香港朋友提出人道救援的行動方案，此專案由陸委會負責規畫，做跨部門協調並執行。

吳釗燮：可能下一步對台動武

至於外交部長吳釗燮接受美媒專訪指出，「港版國安法」立法後，有可能北京下一步對台動武，媒體詢問可能性高嗎？蔡總統說，「現在情勢對我們來講都是一個要注意的情況，我們確實在這個階段，要求相關單位部會對整個情勢發展跟預判，都加緊來做。」

吳釗燮廿六日接受美國福斯新聞專訪時說，北京趁國際社會忙於抗疫時推動制定「港版國安法」，下一步可能對台動武；台灣致力爭取國際支持並鞏固國防，嚇阻中國。

吳釗燮半個月來第二度接受福斯新聞主播瑪莎麥卡勒姆（Martha MacCallum）視訊訪問。被問及中國是否會在這段時間對香港或台灣採取軍事行動，吳釗燮說，中國政府曾承諾在香港實行「一國兩制」、香港制度五十年不變，如今卻企圖完全接管香港行政部門，「我們也擔心中國可能對台採取軍事行動」。

鎮暴警察拘捕集中一群示威者後，媒體（右）在旁拍攝觀看。（法新社）
鎮暴警察拘捕集中一群示威者後，媒體（右）在旁拍攝觀看。（法新社）

蔡總統：支持香港爭民主自由

回任民進黨主席的蔡總統，昨在民進黨中央黨部指出，非常期待香港的現狀、自治、人權都不要受到進一步侵蝕。如果香港情勢惡化，香港的自治或人權自由受到更進一步壓縮，台灣會持續支持香港人民爭取民主自由決心。

如何強化協助港人？蔡總統表示，她已與行政院長蘇貞昌開會、也達成共識；陸委會將盤整相關資源，對港人居留、安置、照顧進行完整規畫，包括預算匡定及協助機制明確化，盼陸委會在最短時間做規畫，對社會大眾說明。

被問到具體行動，包括投資移民門檻降低？蔡總統說，相關法規對港人進入台灣相對比較寬鬆，去年港人來台居住人數成長很多，相較前一年成長百分之四十一，突破五千人，預計趨勢會持續下去，對港人進入台灣之後的安置及就業、照顧，會有專案處理。

立難民法？蔡指港澳條例足夠

媒體也問，專案之後就可以適用嗎？會考慮立「難民法」？蔡總統說，港澳關係條例規定足夠，無論條例未來是否有調整，但照顧香港人民決心不變，「會提供他們必要協助，讓他們可以來台灣居留生活跟工作。」

蔡總統日前在臉書提出，依據「香港澳門關係條例」第六十條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，相關談話被藍營質疑是「切割香港」。蔡總統強調，「那是錯誤解讀」。她在民進黨中執會重申，「我們對香港的自由、民主、人權、自治的支持是不變的，對香港人照顧的決心也是不變的，並沒有外面所言的『切割』問題。不論情勢怎麼走，體制如何修改，我們的重點還是一樣。」

港版國安法 全國人大

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