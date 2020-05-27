大陸推港版國安法引爭議 香港各界如何表態？

政界的態度

香港現任特首林鄭月娥表示，國家安全的立法屬於中央的事權，港版《國安法》不會影響香港的權利和自由，國際社會不應持有「雙重標準」予以對待。

前特首董建華表示，港版國安法立法建議令不少香港人鼓舞。他指出，中央已表明立法只針對極少數人，如沒有計劃分裂國家、串連外國勢力干擾香港事務，實在沒有任何理由感到害怕或憂慮。他比喻香港過去一年如同得了重病，而國安法並非洪水猛獸，而是救助香港走出困局的良藥，符合港人及中央利益。他強調，國家重視及珍惜香港，現在港人是時候展示責任及擔當，為國家穩定作出貢獻的關鍵時刻。

前特首梁振英表示，全國人民代表大會根據新的形勢和需要，行使憲法賦予的職權，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善「一國兩制」制度體系，是完全必要的。他還強調：「我在這裡奉勸香港的反對派，不要低估中央處理香港問題的決心。」

香港380多名泛民區議員日前發表聯合聲明，指《逃犯條例》條訂惹來港人激烈反對及國際社會廣泛質疑，造成社會撕裂與官民對立的困局。聲明指責港府不僅沒有反省其責任，反而指摘為追求自由奮身抗命的香港人破壞社會安寧，制造輿論配合中央繞過本地立法程序，直接將港版國安法列入《基本法》附件三，使「一國兩制」淪為空談，香港的自由亦將化為烏有。

80多名建制派議員發出聲明，表示堅決支持訂立港版國安法。建制派議員表示，在國家安全遭受嚴重威脅、相關法律缺失的情況下，全國人大立法完善香港在維護國家安全方面的法律制度和執行機制，守護「一國兩制」，合情合法合理。

香港四大地產商均表示支持

香港富商李嘉誠表示，「任何國家對自身國家安全問題有權責，大家不必過份解讀」。他表示，通過《港區維護國家安全法》，希望可以紓緩中央對香港的擔憂，發揮長遠穩定發展的正面作用。與此同時特區政府責無旁貸，要鞏固香港人對「一國兩制」的信心，和強化國際社會的信任。

李嘉誠的長子李澤巨也通過集團代表發送電郵表示，香港目前處於政治動蕩和營商環境充滿不確定性的氛圍，希望相關草案能夠穩定香港，助社會和經濟恢復正常。

除了李氏家族掌控的長和集團之外，香港另外三大地產商新地集團、新世界集團和恆地集團近日也均發聲表態支持，認為該法案能夠穩定香港局勢，為香港建構起更安定有序的投資、營商和社會環境。

全國政協常委、香港恆基兆業集團主席李家傑表示，制訂「港版國安法」，為維護香港的長治久安，若失去和平和穩定，繁榮和發展就無從談起，香港的經濟地位也難以保存。

全國政協委員、新地集團主席郭炳聯稱，國家安全是「一國兩制」行穩致遠的重要基石，訂立「港版國安法」可有效締造香港安定有序的投資、營商和社會環境，保障市民大眾的利益，鞏固香港國際金融中心地位。

全國政協前委員、新世界集團主席鄭家純指出，對於一切可以保障國家安全，維持香港繁榮穩定和促進特區長遠發展的法律及政策表示支持，相信有關法規會為本港建構更平和的營商環境和社會氣氛。

司法界的看法

香港大律師公會發表聲明回應人大常委會提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》 ，稱草案中有幾點「令人憂慮」。 聲明指出，大律師公會認為《香港國安法》涉及《基本法》第23條涵蓋的範圍，「理應由香港在自治範圍內自行立法，人大常委並沒有權利以《基本法》第18條將《香港國安法》納入《基本法》附件三」。 大律師公會還強調， 草案提出司法機關應根據《香港國安法》防範、制止和懲治危害國家安全的行為，大律師公會認為此點令人產生一個司法機關正在或將會被指示如何判決的觀感，強調司法獨立是香港的基石，不該被削弱動搖。

路透社援引知情人士的消息稱，人大審議的港版國安法決定草案將禁止外籍法官審理涉及國家安全的案件。大律師公會副主席葉巧琦質疑在有關做法下，司法獨立是否已不存在。行會成員兼資深大律師湯家驊指，若選擇法官審理國安案件會影響國際觀感。香港終審法院現有23名法官，當中15名是外籍法官，分別來自英國、加拿大和澳洲，均是非常任法官。

文藝界的表態

原本定於今年11月舉行6場「香港企硬（香港站直）」脫口秀的香港藝人杜汶澤上周五（5月22日）在其臉書專頁上寫道：「各位已經買票的朋友，如果國安法實施後我人被抓走，我絕不會退票。請大家保留好門票，我坐完牢出來後再開，不過演唱會的名字可能會改為『Shut Up Hong Kong（閉嘴，香港』）。敬請原諒。」

上周五港股下跌，地產收租股遭受重創。杜汶澤對此表示：「我有樓，不算貴，值2000多萬（港幣），萬一跌到僕街我都不怕，更不怨任何人。因為我一生最大的成就不是我這層樓，而是我的良知！最重要看到你們藍屍（挺港府派）心疼！好期待……」

「反送中」運動支持者、歌手黃耀明也在其臉書上寫道：「歷史會記住誰出賣了香港人，誰蔑視人權與普世價值！」

歌手何韻詩在Twitter上表達了對上周末參與街頭抗議活動的示威者的支持：「香港人民再次走上街頭，抗議中共的鎮壓。」面對很多人向她詢問是否會離開香港，她回答說：「答案很簡單，不會。」她在臉書上寫道：「傻的，如果怕第一天就不會站出來，站出來了，就不用去想怕不怕。壞與更壞，一起面對。我都不怕你怕什麼。」

另外香港一批文藝工作者發起聯署聲明，指出對全國人大宣布將繞過香港立法程序，直接在香港實施港版國安法，「深表恐懼，憂慮和憤怒」。聯署發起者包括：文化同行，香港文學館，香港藝術家工會，影話戲劇團，歌手黃耀明，藝術家周俊輝，作家董啟章，鄧小樺，潘國靈，劇場導演陳曙曦，以及除戲曲範疇外九個藝發局藝術總監代表。

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