民團籲支持港民 速修難民法收容

「對遭到政治迫害的香港民眾，我國應修訂難民法、港澳條例，以提供庇護！」針對中國強行推動香港國安法制定，台灣人權促進會難民議題專員林姝函表示，希望立法院能即時修訂難民法提供協助，林俊宏律師則表示，政府應將港澳條例等修訂得更明確，讓香港民眾知道還是有很多地方想幫助他們。

一國兩制成謊言

香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣人權促進會等民團27日齊聲表達譴責，記者會現場擠得水洩不通、高喊口號，並呼籲我國政府儘速訂定具體法令，以協助遭迫害的香港抗政者來台。

香港邊城青年發言人Justine大聲疾呼說：「一國兩制就是個謊言，中國眼中只有一國沒有兩制。」她大批，香港政府不但沒從反送中事件體察到民意，還覺得支持這些價值的人都是恐怖份子，香港民眾一定會反抗到底。

「難民法、港澳條例都應該再更完整描述。」台灣人權促進會難民議題專員林姝函表示，希望立法院能即時修訂難民法，她說：「台灣目前仍缺乏對香港抗爭者的庇護法律制度，政府再提供協助將出現許多問題，如程序不明、缺乏專業人力、跨部會協調困難等。」

明目張膽破壞文明

支持香港抗爭者台灣義務律師團發言人林俊宏律師直言，中國強行推動國安法，是以最明目張膽的手法破壞香港法治，「中國政府的做法是一種對文明的破壞。」而台灣身為捍衛人權普世價值的夥伴應即刻伸出援手，他說：「台灣政府是有能力的政府，以更明確的機制，讓香港民眾知道世界上還是有很多地方想幫助他們。」

林姝函補充說，公民團體將在近期提出修正港澳條例第18條下位階的法規命令草案，其中明列申請程序、程序通過效果及救濟途徑，並針對政府人力、預算制定相關規範。她強調，「明確化庇護機制的目的是讓政府有法源依據編列預算及人力，解決協助港民入境缺乏法理的問題。」

台灣公民陣線發言人江旻諺則建議政府，應將香港政府官員、警察等入台待遇直接排除於港澳條例外，並規範香港居民、法人、團體或其他機構來台投資時，應簽具「無重大影響力陸資的切結書」，確保抗爭者能得到政治庇護的機會。

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