反恐還是反異議？專家擔憂「新疆模式」套香港

香港特首林鄭月娥在周二（5月26日）的例行記者會中稱，通過「港版國安法」主要是為了打擊少數參與恐怖行動或分裂行動的犯罪者。

事實上，自從去年香港爆發「反送中」示威後，中港政府都多次以「恐怖主義」形容香港示威。

但香港大律師梁允信指出，中國與香港政府之所以不斷將示威活動塑造成「恐怖主義」，主要是為了更合理化他們強推國安法的決定。

他告訴德國之聲：「很明顯的，他們這麼做完全是為了替自己找藉口，因為香港早就有《反恐條例》。此外，香港也有其他相關法令來防止恐怖攻擊事件。」

除了香港各界人士擔憂政府以國安名義打擊人權外，聯合國人權特別報告員今年4月也曾寄信給港府與中國當局，對港府提議用《反恐條例》起訴部分示威者的提案表示擔憂。

聯合國專家寫道，國家不該以國家安全為名，合理化打壓人民或異見的做法。聯合國專家建議，港府在打擊恐怖主義活動的同時，應該保障人權。

梁允信表示，北京與香港政府以恐怖主義或國安為理由來打壓爭取權益的人的作法，其實很容易讓人聯想到中國政府過去幾年在新疆，以反恐為名義來大規模關押維吾爾人。

他說：「雖然未來在香港因『危害國安行為』而被關押的港人數量應該無法跟被關在新疆再教育營的維吾爾人相比，但我認為中國在兩地的作法是相似的。他們運用非常有限的例子來誇大事實，並藉此剝奪人民的權利。」

專門研究中國法律的香港大學法學院學者陳玉潔則認為，由於香港先天條件與新疆差很多，所以中國政府很難在香港重新複製新疆的「再教育營模式」。不過，她認為有可能發生的是，國安法通過後，港警會以更嚴重的罪名基礎對示威者或香港人民進行逮捕與追訴。她告訴德國之聲：「此不僅僅是針對上街抗議的民眾，對政府提出批評的政界人士丶NGO丶學者都有可能受到影響。」

由於目前中國全國人大尚未公布「港版國安法」的所有細節，所以各界仍只能透過中國政府如何在大陸境內以「國家安全」的名義實行相關法律，來想像「港版國安法」通過後，香港的公民社會會受到怎樣的沖擊。

梁允信說：「中國政府在大陸已使用『國安』的概念來打擊任何反對政府做法的言論與維權行動，所以香港人的擔憂是完全合理的。」

「國安概念無限上綱」

陳玉潔在接受德國之聲採訪時說，國家安全的概念在中國被「無限上綱」，中國政府大量利用「顛覆國家政權罪」與「煽動顛覆國家政權罪」來起訴許多人權律師與NGO工作人員。

她説：「這種浮濫的解釋是為了嚴懲被告，而國家安全罪名比一般「尋釁滋事」等口袋罪（莫須有的罪名）嚴重許多。另一方面，這種做法也會對社會大眾及維權社群製造寒蟬效應。」

陳玉潔指出，這次中國人大決定繞過香港立法會強推「港版國安法」的決定，主要是針對去年6月起為期數月的「反送中」示威活動，而中國的決定內容也可看出中國政府對香港抗議的方法。

她告訴德國之聲：「在北京眼中，香港抗議活動涉及『分裂國家』丶『顛覆國家政權』丶『組織實施恐怖活動』以及『外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動』。也就是說，中國政府期待未來立法通過後，他們可以用這些罪名來遏止抗議活動繼續延燒。」

此外，根據「港版國安法」草案第四條，雖然目前仍不清楚中國在港設置的國安機構權力範圍多大，但陳玉潔認為顯然中國政府未來在立法上會讓這些機構有實質權力去「防範丶制止與懲治」抗議活動。

梁允信指出，在人大宣布「港版國安法」後，香港陸續出現媒體或前官員以「國安為由」，威脅特定人士或聲稱和平集會恐被取消。

環球時報發布一篇報導稱，香港壹傳媒集團創辦人黎智英近日在推特上發布批評中國的推文，可能成為以「國安名義」起訴他的基礎。另一方面，香港前特首梁振英則是聲稱，「港版國安法」通過後，香港往年在六四會舉辦的晚會，恐怕被取消。

梁允信告訴德國之聲：「所有跡象都令人對香港未來感到擔憂，因為僅存的一些保護香港人的機制，可能在北京通過『港版國安法』後會蕩然無存。」

不受牽制的國安法

雖然香港仍保有其司法獨立性，但梁允信認為，香港很難透過現存法律來阻止對抗政府透過國安法對人民做出的不正當打壓。

他說，現在還不清楚國安法是否會受到香港人權法案條例的約束，因為就層級上來說，香港人權法案條例屬於香港當地的法律，但是依照目前中國人大所公布的草案來看，「港版國安法」是全國級的法律。

他向德國之聲表示：「更糟的是，全國人大的常委會擁有對基本法做出最後解讀的權力，所以只要他們宣布國安法不受香港人權法案條例的約束，那這個法案將不會受香港法律制度的限制，也不需要遵循香港一些保障人權的法律原則。」

陳玉潔認為，中國政府是否能把「中國標準」直接套用到香港，將來還會面臨許多博弈。她説：「這些博奕過程增加了法律不確定性，也對香港司法制度造成更大的壓力，也會對香港法治產生負面影響。」

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