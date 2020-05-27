中共解決香港後 武統台灣會成真嗎？

北京全國人大將通過「港版國安法」，剝奪港人許多權利。很多評論認為，習近平當局對香港強硬到底，「收拾」完香港後，台灣是下一個目標，2032年甚至更早就可能發動奇襲，武力統一台灣。這種情況可能出現嗎？中共武統台灣的決心和勝算多少？台灣將如何回應？國際會聽任中共為所欲為嗎？

當前一些分析認為：一，中美關係已壞到不能再壞，除了斷交和軍事衝突，「新冷戰」迫在眉睫，北京可不再顧慮美國和國際反應。二，今年「兩會」李克強的政府工作報告未提「一國兩制」，過去報告連提七次的「九二共識」不見了，談兩岸時「和平」字眼也消失了。一國兩制在香港等於已送入加護病房，只等宣告死亡；既然台灣九成民眾反對一國兩制，中共和戰兩手準備的策略，已暗中改成武統路線。

更重要的，習近平抱內外都強硬思路，他改變集體領導制、定於一尊和修憲延任引來眾多批評，如孤注一擲，對統一台灣有建樹，就可一舉多得，化解質疑，歷史留名。只是想法是不是「志大才疏、不自量力」，如果失敗，中共政權前途和變局都難逆料，使武統的爭議極高。

習近平眼中，港台都是中國領土，不准外國干涉內政，一旦美國對北京的香港政策反制難起作用，北京就更有自信和底氣對台灣使出強硬手段。但港台性質完全不同，香港早已是北京轄下領土，台灣和大陸分治已71年，有獨立的領土、主權、軍隊，充分自治。台灣扼控西太平洋門戶，攸關美日戰略利益，武統撼動美國重大利益，北京國防大學教授喬良日前說，台灣問題的根源還是中美問題。美國不可能聽任北京「處置」台灣，意思在此。

大陸近來武統聲浪高漲，認為趁歐美被疫情所困，經濟重挫、自顧不暇，是武統台灣良機。但北京一些作為似有弦外之音，鷹派的喬良日前說，台灣問題並非中國復興大業全部內容，大陸如分身想解決台灣問題，可能顧此失彼，中斷復興進程。清華大學國際關係研究院院長閻學通也說，不能讓南海、台海擦槍走火發展成戰爭。中共黨刊「學習時報」刊文，以清代征服台灣為例，指不能靠戰爭解決問題。

這些言論不像是巧合，更像系統性在為防止戰爭和武統聲浪降溫；但也可能是欺敵策略，讓台灣、美國降低戒心。

支持武統者認為，共軍如閃電突擊占領台灣造成既定事實，美軍馳援不及，會像俄羅斯2014年派兵占領克里米亞一樣，美歐事後除了聲明譴責，只好默認克里米亞屬俄國，武統台灣情況也一樣。

但一廂情願說法忽略許多變數。一，美國不是紙老虎，美中東亞對峙，華府印太新戰略即在提防台海被中共掌控。從美軍機艦頻繁出沒台海南海，從戰略模糊轉為清晰，國會連續通過多個友台法律，遏制中共早有共識，一旦北京動武將給美國聯手國際給中共致命一擊的機會。

二，共軍渡海能力受限，制空權未必能勝台灣空軍。何況台灣周邊駐日韓美軍，加上常駐東亞的三至四個航母戰鬥群的數百架先進戰機，海空戰力即已壓過大陸全部海空軍實力。美軍戰機開始攜帶空對地對海長程導彈，在東亞部署陸基戰斧巡弋導彈，發展新中程導彈，衛星和空中偵察能力使共軍發動奇襲機會很低，對渡海共軍的威脅更不言而喻。

三，美國印太新戰略，日、澳、英、印度等加入，「亞洲小北約」日益壯大陣容，疫情後這股動力增強，中共快成全球公敵，陷入不利。如動武一旦挫敗，輕則習近平下台，重則中共崩潰，大陸陷入混亂。

四，武統是同胞殺同胞，連台灣的統派都難接受。退一萬步說，江、胡時代，台灣對大陸排斥感都比現在小很多，除了民進黨操弄，習近平的政策讓台灣多數人體認，接受統一沒有好下場，強國夢對台灣民眾毫無吸引力，北京對台政策可說完全失敗。

五，台灣發展不對稱戰力不容忽視，美國續售台戰機和武器，台灣自行發展中程導彈進入量產，射程可達上海甚至北京，北京動武後果很難逆料。而台海現狀一旦打破，美軍趁勢重返台灣駐守成真，將是中共的最大夢魘。

總之，台灣不宣布台獨，武統是走不通的路。和平相處、耐心等待大陸自由化民主化，才有談統一的條件。中共千萬別把台灣錯認成香港，開啟中華民族自我毀滅的潘朵拉魔盒。